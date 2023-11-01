В Киеве последние дни октября установили новые температурные рекорды

В Киеве зафиксировали температурный рекорд — 31 октября максимальная температура воздуха после полудня достигла +21,7°С. Это на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1926 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Кроме того, 30 октября стало в столице самым теплым за последние годы.

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— Максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°С, что на 2,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года, — говорится в сообщении.

Ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в ноябре.

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