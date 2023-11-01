В Киеве последние дни октября установили новые температурные рекорды
В Киеве зафиксировали температурный рекорд — 31 октября максимальная температура воздуха после полудня достигла +21,7°С. Это на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1926 года.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Кроме того, 30 октября стало в столице самым теплым за последние годы.
— Максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°С, что на 2,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года, — говорится в сообщении.
Ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в ноябре.
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