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В Киеве последние дни октября установили новые температурные рекорды

Погода у вересні
Фото: Pixabay

В Киеве зафиксировали температурный рекорд — 31 октября максимальная температура воздуха после полудня достигла +21,7°С. Это на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1926 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Кроме того, 30 октября стало в столице самым теплым за последние годы.

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— Максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°С, что на 2,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2013 года, — говорится в сообщении.

Ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в ноябре.

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Київ, Погода
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