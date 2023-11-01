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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Києві останні дні жовтня встановили нові температурні рекорди

Погода у вересні
Фото: Pixabay

У Києві зафіксували температурний рекорд – 31 жовтня максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7°С. Це на 1,2°С вище за попередній рекордний показник 1926 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Окрім того, 30 жовтня також стало у столиці найтеплішим за останні роки.

Зараз дивляться

– Максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°С, що на 2,3°С вище попереднього рекордного показника 2013 року, – йдеться у повідомленні.

Раніше синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в листопаді.

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Київ, Погода
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