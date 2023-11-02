Украина применяет искусственный интеллект при разминировании: как это работает
Украинские военные начали использовать искусственный интеллект при разминировании своих территорий.
Как пишет TIME, с начала полномасштабного вторжения России Украина опередила Афганистан и Сирию и стала самой заминированной страной на земле.
Треть страны усеяна миллионами неразорвавшихся мин и кассетных бомб, а также проводами, минами-ловушками и осколками снарядов.
Огромные минные поля затормозили не только военное контрнаступление Украины. Они поставили под угрозу шесть миллионов мирных жителей и сделали непригодными частями ценных сельскохозяйственных угодий страны, что повлияло как на экономику страны, так и на мировые поставки продовольствия.
Чтобы ускорить процесс разминирования, украинские военные начали применять искусственный интеллект.
Как работает искусственный интеллект
Компания Palantir, которая помогает в разработке этой системы, работает с украинским правительством с июня 2022 года.
На данный момент платформа интегрировала 82 набора данных, по данным Palantir, и соединила 6 миллионов зданий, 60 тысяч сегментов поездов и один миллион сегментов дорог.
Благодаря искусственному интеллекту военные анализируют big data, чтобы принимать качественные решения и расставлять приоритеты, чтобы понимать потребности и то, какие ресурсы нужно привлекать, чтобы быстрее разминировать украинские земли.
В частности, система анализирует данные о потенциально заминированных территориях, сочетает их с данными из дополнительных источников, например, наличия объектов социальной или критической инфраструктуры и формирует варианты более приоритетных путей разминирования.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко продемонстрировала журналистам TIME, как работает система.
– На верхнем этаже здания Кабинета министров в Киеве министр экономики Украины Юлия Свириденко и двое советников работают у ноутбука. На экране карта страны, покрытая сотовым узором из шестиугольных плиток – от бледно-желтого до кроваво-красного. Когда группа вводит вопросы в чат-бот, фильтруя районы вблизи школ или линий электропередач, модель приближает спутниковое изображение, пока не станет видимым поле с отдельными деревьями. Красная подсказка с восклицательным знаком обозначает вероятную мину. Сотрудник нажимает кнопку, создавая запрос на отправку группы саперов для разминирования, – описывают процесс журналисты.
Западные эксперты говорят, что Украина – наиболее загрязненная неразорвавшимися минами страна со времен Второй мировой. Применение искусственного интеллекта поможет значительно сократить процесс разминирования украинских земель.
– Обычно мы говорим о десятилетиях, если не столетиях, для разминирования обычным способом. Способность составить целостную картину того, что на самом деле происходит на месте, чрезвычайно важна для их способности уменьшить это количество, – рассказал Ишрак Иртеза, инженер, работающий над проектом в лондонском офисе Palantir.
Сколько людей погибли от мин
По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были покалечены или ранены после российского вторжения. оккупации или переживания тяжелых боев.
Напомним, 5 октября в селе Макаров Киевской области на противотанковой мине, оставленной российскими оккупантами, подорвалась аварийная бригада ремонта электросетей.
Как сообщили в ГСЧС, одного из мужчин в тяжелом состоянии доставили в столичную больницу, еще двое от госпитализации отказались.
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