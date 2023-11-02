Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Терміново
У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня
Нічна атака дронів на Україну. Мер Хмельницького подякував силам ППО за захист
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна застосовує штучний інтелект під час розмінування: як це працює

Україна застосовує штучний інтелект під час розмінування: як це працює
Фото: Факти ICTV

Українські військові почали використовувати штучний інтелект під час розмінування своїх територій. 

Як пише TIME, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна випередила Афганістан і Сирію та стала найбільш замінованою країною на землі. 

Третина країни всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також дротами, мінами-пастками й осколками снарядів. 

Зараз дивляться

Величезні мінні поля загальмували не лише військовий контрнаступ України. Вони поставили під загрозу життя шести мільйонів мирних жителів і зробили непридатними частинами найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що вплинуло як на економіку країни, так і на світове постачання продовольства.

Щоб пришвидшити процес розмінування, українські військові почали застосовувати штучний інтелект. 

Як працює штучний інтелект 

Компанія Palantir, яка допомагає у розробці цієї системи, працює з українським урядом з червня 2022 року.

Наразі платформа інтегрувала 82 набори даних, за даними Palantir, і з’єднала 6 мільйонів будівель, 60 тис. сегментів поїздів і один мільйон сегментів доріг. 

Завдяки штучному інтелекту військові аналізують big data, щоб ухвалювати якісні рішення та розставляти пріоритети, щоб розуміти потреби й те, які ресурси потрібно залучати, щоб швидше розмінувати українські землі. 

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Зокрема система аналізує дані щодо потенційно замінованих територій, поєднує їх із даними з додаткових джерел, наприклад, наявності обʼєктів соціальної чи критичної інфраструктури та формує варіанти більш пріоритетних шляхів розмінування. 

Міністерка економіки України Юлія Свириденко продемонструвала журналістам TIME, як працює система. 

– На верхньому поверсі будівлі Кабінету міністрів у Києві міністр економіки України Юлія Свириденко та двоє радників працюють біля ноутбука. На екрані карта країни, покрита стільниковим візерунком із шестикутних плиток – від блідо-жовтого до криваво-червоного. Коли група вводить запитання в чат-бот, фільтруючи райони поблизу шкіл або ліній електропередач, модель наближає супутникове зображення, поки не стане видимим поле з окремими деревами. Червона підказка зі знаком оклику позначає ймовірну міну. Співробітник натискає кнопку, створюючи запит на відряджання групи саперів для розмінування, – описують процес журналісти.

Західні експерти кажуть, що Україна – найбільш забруднена нерозірваними мінами країна від часів Другої світової. Застосування штучного інтелекту допоможе значно скоротити процес розмінування українських земель.

– Зазвичай ми говоримо про десятиліття, якщо не століття, для розмінування звичайним способом. Здатність скласти цілісну картину того, що насправді відбувається на місці, є надзвичайно важливою для їхньої здатності зменшити цю кількість, – розповів Ішрак Іртеза, інженер, який працює над проєкт у лондонському офісі Palantir. 

Скільки людей загинули від мін

Станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителі загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені після російського вторгнення, окупації або переживання важких боїв.

Нагадаємо, 5 жовтня у селі Макарів Київської області на протитанковій міні, залишеній російськими окупантами, підірвалася аварійна бригада ремонту електромереж.

Як повідомили у ДСНС, одного з чоловіків у тяжкому стані доправили до столичної лікарні, ще двоє від госпіталізації відмовилися.

Читайте також
Міноборони веде переговори з двома західними компаніями щодо виробництва машин із розмінування в Україні
Україна застосовує штучний інтелект під час розмінування: як це працює

Джерело: TIME
Війна в Україні, міни, Російська агресія, Юлія Свириденко
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З наближенням зими росіяни будуть бити більше: Зеленський анонсував посилення ППО
Україна застосовує штучний інтелект під час розмінування: як це працює
20 ракет – не 100, але теж серйозна загроза: в ГУР оцінили запаси та виробництво в РФ
ППО, ракета, ракети
ЗСУ за добу ліквідували 850 окупантів та 88 одиниць важкої техніки
град війна
Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток
Дрони Шахед
На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
Україна застосовує штучний інтелект під час розмінування: як це працює

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни проти рішення депутатів
Україна застосовує штучний інтелект під час розмінування: як це працює
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході
Україна застосовує штучний інтелект під час розмінування: як це працює
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
Україна застосовує штучний інтелект під час розмінування: як це працює
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Україна застосовує штучний інтелект під час розмінування: як це працює
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь