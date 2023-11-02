Україна застосовує штучний інтелект під час розмінування: як це працює

Українські військові почали використовувати штучний інтелект під час розмінування своїх територій.

Як пише TIME, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна випередила Афганістан і Сирію та стала найбільш замінованою країною на землі.

Третина країни всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також дротами, мінами-пастками й осколками снарядів.

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Величезні мінні поля загальмували не лише військовий контрнаступ України. Вони поставили під загрозу життя шести мільйонів мирних жителів і зробили непридатними частинами найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що вплинуло як на економіку країни, так і на світове постачання продовольства.

Щоб пришвидшити процес розмінування, українські військові почали застосовувати штучний інтелект.

Як працює штучний інтелект

Компанія Palantir, яка допомагає у розробці цієї системи, працює з українським урядом з червня 2022 року.

Наразі платформа інтегрувала 82 набори даних, за даними Palantir, і з’єднала 6 мільйонів будівель, 60 тис. сегментів поїздів і один мільйон сегментів доріг.

Завдяки штучному інтелекту військові аналізують big data, щоб ухвалювати якісні рішення та розставляти пріоритети, щоб розуміти потреби й те, які ресурси потрібно залучати, щоб швидше розмінувати українські землі.

Зокрема система аналізує дані щодо потенційно замінованих територій, поєднує їх із даними з додаткових джерел, наприклад, наявності обʼєктів соціальної чи критичної інфраструктури та формує варіанти більш пріоритетних шляхів розмінування.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко продемонструвала журналістам TIME, як працює система.

– На верхньому поверсі будівлі Кабінету міністрів у Києві міністр економіки України Юлія Свириденко та двоє радників працюють біля ноутбука. На екрані карта країни, покрита стільниковим візерунком із шестикутних плиток – від блідо-жовтого до криваво-червоного. Коли група вводить запитання в чат-бот, фільтруючи райони поблизу шкіл або ліній електропередач, модель наближає супутникове зображення, поки не стане видимим поле з окремими деревами. Червона підказка зі знаком оклику позначає ймовірну міну. Співробітник натискає кнопку, створюючи запит на відряджання групи саперів для розмінування, – описують процес журналісти.

Західні експерти кажуть, що Україна – найбільш забруднена нерозірваними мінами країна від часів Другої світової. Застосування штучного інтелекту допоможе значно скоротити процес розмінування українських земель.

– Зазвичай ми говоримо про десятиліття, якщо не століття, для розмінування звичайним способом. Здатність скласти цілісну картину того, що насправді відбувається на місці, є надзвичайно важливою для їхньої здатності зменшити цю кількість, – розповів Ішрак Іртеза, інженер, який працює над проєкт у лондонському офісі Palantir.

Скільки людей загинули від мін

Станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителі загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені після російського вторгнення, окупації або переживання важких боїв.

Нагадаємо, 5 жовтня у селі Макарів Київської області на протитанковій міні, залишеній російськими окупантами, підірвалася аварійна бригада ремонту електромереж.

Як повідомили у ДСНС, одного з чоловіків у тяжкому стані доправили до столичної лікарні, ще двоє від госпіталізації відмовилися.

Джерело : TIME

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