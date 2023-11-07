П’ять нідерландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Нідерландів відправити п’ять винищувачів F-16 до Румунії для підготовки українських пілотів.

Він подякував уряду та прем’єр-міністру Марку Рютте за лідерство у підтримці України. Глава держави зазначив, що п’ять нідерландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії.

— Ми продовжуємо працювати разом, щоб якомога швидше прийняти F-16 в українському небі, – зазначив Зеленський.

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Я вдячний Нідерландам і Премʼєр-міністру Марку Рютте за лідерство в підтримці України. Сьогодні маємо важливий новий крок: п’ять голландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії. Ми продовжуємо працювати разом, щоб якомога швидше прийняти F-16 в українському небі. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2023

Відправлення 5 літаків F-16 до Румунії

Збройні сили Нідерландів відправили у вівторок п’ять винищувачів F-16 на авіабазу у Фетешті в Румунії для навчання українських пілотів.

Про це повідомила очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у соціальній мережі X (колишній Twitter).

– П’ять нідерландських F-16 сьогодні вирушають на авіабазу у Фетешті в Румунії. Там скоро відкриється навчальний центр F-16 для підготовки пілотів як із країн НАТО, так і з України, – написала Оллонгрен.

Five Dutch F-16s are departing for Fetești airbase in Romania today. The #F16 training centre to train pilots from both NATO countries and Ukraine will open soon. pic.twitter.com/ltD2ZHayA0 Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES! — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 7, 2023

Ці винищувачі F-16 – перші, які Нідерланди відправляють для підготовки українських пілотів.

За даними Міністерства оборони Королівства, загалом Амстердам виділить для навчання від 12 до 18 винищувачів.

У вересні Оллонгрен заявляла, що навесні 2024 року Україна зможе отримати перші винищувачі F-16. Вона зауважила, що невідомо, скільки часу триватиме навчання пілотів, але у Міноборони Нідерландів вважають, що це може зайняти до шести-восьми місяців.

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