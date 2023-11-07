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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

П’ять нідерландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії – Зеленський

Винищувач F-16
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Нідерландів відправити п’ять винищувачів F-16 до Румунії для підготовки українських пілотів.

Він подякував уряду та прем’єр-міністру Марку Рютте за лідерство у підтримці України. Глава держави зазначив, що п’ять нідерландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії.

— Ми продовжуємо працювати разом, щоб якомога швидше прийняти F-16 в українському небі, – зазначив Зеленський.

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Збройні сили Нідерландів відправили у вівторок п’ять винищувачів F-16 на авіабазу у Фетешті в Румунії для навчання українських пілотів.

Про це повідомила очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у соціальній мережі X (колишній Twitter).

– П’ять нідерландських F-16 сьогодні вирушають на авіабазу у Фетешті в Румунії. Там скоро відкриється навчальний центр F-16 для підготовки пілотів як із країн НАТО, так і з України, – написала Оллонгрен.

Ці винищувачі F-16 – перші, які Нідерланди відправляють для підготовки українських пілотів.

За даними Міністерства оборони Королівства, загалом Амстердам виділить для навчання від 12 до 18 винищувачів.

У вересні Оллонгрен заявляла, що навесні 2024 року Україна зможе отримати перші винищувачі F-16. Вона зауважила, що невідомо, скільки часу триватиме навчання пілотів, але у Міноборони Нідерландів вважають, що це може зайняти до шести-восьми місяців.

Війна в Україні, Винищувач F-16, Нідерланди, Румунія, український пілот
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