П’ять нідерландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Нідерландів відправити п’ять винищувачів F-16 до Румунії для підготовки українських пілотів.

Він подякував уряду та прем’єр-міністру Марку Рютте за лідерство у підтримці України. Глава держави зазначив, що п’ять нідерландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії.

— Ми продовжуємо працювати разом, щоб якомога швидше прийняти F-16 в українському небі, – зазначив Зеленський.

Збройні сили Нідерландів відправили у вівторок п’ять винищувачів F-16 на авіабазу у Фетешті в Румунії для навчання українських пілотів.

Про це повідомила очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Five Dutch F-16s are departing for Fetești airbase in Romania today. The #F16 training centre to train pilots from both NATO countries and Ukraine will open soon.

pic.twitter.com/ltD2ZHayA0

— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 7, 2023