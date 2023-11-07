Скандал относительно русскоязычных бойцов ВСУ: омбудсмен обратился к правоохранителям

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец назвал “притеснением” негативные высказывания и обвинения в сторону военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств.

Об этом он написал в Telegram.

Омбудсман отметил, что в Вооруженных силах служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства и тому подобное.

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Лубинец подчеркнул, что поведение, целью или следствием которого является унижение человеческого достоинства по определенным признакам или создание в отношении лица или группы лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы — это притеснение, форма дискриминации, запрещенная действующим законодательством.

— Лично обратился в соответствующие органы государственной власти — Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования, — говорится в сообщении.

Он также отметил, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса.

— Настойчиво призываю всех, особенно публичных лиц, сознательно относиться к идеям и взглядам, которые они транслируют, а медиа — ответственно относиться к информации, которую распространяют, — добавил Лубинец.

Ранее в программе Рандеву с Яниной Соколовой журналистка обратила внимание экс-депутата Ирины Фарион на то, что некоторые военные бригады Азов и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке даже в бою. В ответ Фарион заявила, что категорически это не принимает и не считает украинцами тех военных, которые общаются на фронте на русском языке.

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