Скандал щодо російськомовних бійців ЗСУ: омбудсман звернувся до правоохоронців
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець назвав “утиском” негативні висловлювання та звинувачення у бік військовослужбовців ЗСУ, які спілкуються мовами нацменшин.
Про це він написав у Telegram.
Омбудсман зазначив, що у Збройних силах служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо.
Лубінець наголосив, що поведінка, метою або наслідком якої є приниження людської гідності за певними ознаками, або створення стосовно особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством.
– Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування, – йдеться у повідомленні.
Він також наголосив, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу.
– Наполегливо закликаю усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа — відповідально ставитися до інформації, яку поширюють, – додав Лубінець.
Раніше у програмі Рандеву з Яніною Соколовою журналістка звернула увагу ексдепутатки Ірини Фаріон на те, що деякі військові бригади Азов та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою навіть в бою. У відповідь Фаріон заявила, що категорично це не приймає і не вважає українцями тих військових, які спілкуються на фронті російською мовою.
Завантаження
Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.Василь Саф’янюк