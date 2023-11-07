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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Скандал щодо російськомовних бійців ЗСУ: омбудсман звернувся до правоохоронців

Скандал щодо російськомовних бійців ЗСУ: омбудсман звернувся до правоохоронців
Фото: Офіс президента

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець назвав “утиском” негативні висловлювання та звинувачення у бік військовослужбовців ЗСУ, які спілкуються мовами нацменшин.

Про це він написав у Telegram.

Омбудсман зазначив, що у Збройних силах служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо.

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Лубінець наголосив, що поведінка, метою або наслідком якої є приниження людської гідності за певними ознаками, або створення стосовно особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством.

– Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування, – йдеться у повідомленні.

Він також наголосив, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу.

– Наполегливо закликаю усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа — відповідально ставитися до інформації, яку поширюють, – додав Лубінець.

Раніше у програмі Рандеву з Яніною Соколовою журналістка звернула увагу ексдепутатки Ірини Фаріон на те, що деякі військові бригади Азов та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою навіть в бою. У відповідь Фаріон заявила, що категорично це не приймає і не вважає українцями тих військових, які спілкуються на фронті російською мовою.

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дискримінація, Дмитро Лубінець, Російська мова
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