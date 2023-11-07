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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Топові чиновники США закликали Конгрес схвалити $11,8 млрд для України

Сенат США
Фото: Depositphotos

Держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр фінансів Джанет Єллен, глава Пентагону Ллойд Остін та адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер закликали американський Конгрес затвердити надання Україні $11,8 млрд.

Відповідний лист оприлюднено на сайті Міністерства фінансів США.

Його також підписали деякі члени Палати представників та Сенату.

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У листі сказано, що американські високопосадовці 7 листопада “надіслали листа до Конгресу із закликом схвалити запит адміністрації Байдена щодо надання $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки Україні в рамках додаткового президентського пакету”.

Зазначається, що ініційований Джо Байденом пакет передбачає військову, економічну й гуманітарну допомогу, “спрямовану на збереження інтересів нацбезпеки США під час глобальних викликів”.

– Пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов’язана з її успіхом на полі бою в спротиві незаконному вторгненню РФ, – наголошується у зверненні.

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Деталі листа до Конгресу

Високопосадовці США нагадали Конгресу, що виділення коштів допомагає Україні підтримувати функціонування уряду та економіки й зосередити ресурси на обороні.

Автори листа звертають увагу, що повномасштабна агресія РФ “є не лише екзистенційною загрозою для України”, але й загрозою для світових демократій, економічної та національної безпеки США.

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У листі вказується, що сума у $11,8 млрд менша, ніж виділена у 2023 році ($14,4 млрд).

– Запит Адміністрації на суму $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки є мінімальною сумою, необхідною для покриття базових потреб України, з урахуванням іншої можливої міжнародної допомоги, – йдеться в листі.

Зазначається, що підтримка США необхідна, щоб зберегти доступ Києва до фінансування МВФ у розмірі $15,6 млрд, яке може бути продовжено “лише у випадку, якщо донори спільно задовольнять бюджетні потреби України, що залишилися”.

У листі сказано, що фінансування з боку інших держав, як-от Канада та країни Євросоюзу, недостатньо для покриття потреб України. Адже військові витрати нашої держави перевищують 100% її податкових надходжень, що “робить її повністю залежною від зовнішньої підтримки”.

Американські посадовці також звернули увагу на підзвітність та контроль за тим, як витрачаються надані Україні кошти. Натомість Київ має втілювати реформи, зокрема боротися з корупцією.

– Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного контролю та прозорості, а також значною бюджетною підтримкою з боку Євросоюзу, інших партнерів Великої сімки та Міжнародного валютного фонду, – наголошується у зверненні.

Автори листа додали, що без своєчасної допомоги Україна “не зможе захистити себе та запобігти подальшому посяганню РФ на країни НАТО”.

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Допомога Україні: що раніше пропонував Білий дім

У жовтні американський лідер Джо Байден вніс до Конгресу запит на $106 млрд. Він передбачав виділення $61,3 млрд для України протягом року і близько $14 млрд – для Ізраїлю.

Ця пропозиція не знайшла консенсусу серед республіканців у Палаті представників США, і допомогу вирішили розділити.

2 листопада Палата представників США ухвалила законопроєкт про $14,3 млрд допомоги Ізраїлю. В ньому немає коштів для України.

У Пентагоні попереджали, що Росія може досягнути успіху під час війни проти України, якщо США припинять допомогу.

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Білий дім США

Джерело: Міністерство фінансів США

Білий дім, Війна в Україні, військова допомога, Ентоні Блінкен, Конгрес США, Ллойд Остін, Фінансування
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