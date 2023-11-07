Удар по кораблю Аскольд змусить РФ посунути флот ще далі – розвідка Британії

Здатність України завдавати ударів по суднобудівній інфраструктурі в тимчасово окупованому Криму, ймовірно, змусить Росію передислокувати Чорноморський флот ще далі від лінії фронту, що затримає постачання нових кораблів.

Таких висновків дійшли у розвідці Міноборони Великої Британії після пошкодження Україною в Керчі російського ракетоносія Аскольд.

– Корабель класу Каракурт, спущений на воду у 2021 році, ще не був введений до складу ВМС Росії. Цей інцидент стався далі на схід від Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною ударів на великі відстані, – пояснили британські розвідники.

Вони нагадали, посилаючись на українські та російські джерела, що 4 листопада новозбудований корвет Аскольд майже напевно був пошкоджений внаслідок удару під час стоянки на суднобудівному заводі Залив у Керчі. І це був найдальший удар ЗСУ по об’єктах окупантів на півострові.

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Фото: СтратКом ЗСУ

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