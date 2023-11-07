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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Загибель помічника Залужного: що відомо про Геннадія Частякова

Геннадій Частяков

Про 39-річного майора Геннадія Частякова, який загинув 6 листопада у свій день народження внаслідок підриву гранати, що була в одному з подарунків, відомо небагато. Проте найголовніше, що він був помічником і близьким другом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Що відомо про життя Геннадія Частякова – у матеріалі.

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Коротка біографія помічника Залужного

Геннадій Частяков народився 6 листопада 1984 року в місті Білецьке Добропільського району Донецької області. Тобто у день загибелі йому виповнилося 39 років.

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Згодом він переїхав до Володимира-Волинського.

Закінчив військовий ліцей, а потім Одеський інститут Сухопутних військ.

Спочатку служив у Новоград-Волинській бригаді, а потім зайнявся бізнесом.

У 2012 році балотувався у народні депутати як самовисуванець у виборчому окрузі №19 на Волині, але програв вибори.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року став помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Останнім часом жив у селі Чайки Київської області.

У нього залишилася дружина та четверо дітей.

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Граната

Фото: Геннадій Частяков/instagram

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