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С оккупированных территорий Херсонщины удалось вернуть еще троих детей вместе с семьями

Діти-акція
Фото: Pexels

Троих детей вместе с двумя семьями, в которых они воспитываются, удалось вернуть на подконтрольные Украине территории.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

— За этой радостной новостью — колоссальная работа многих служб. В частности, для того, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Минреинтеграции, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей, — подчеркнул он.

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По его словам, сейчас детям и родителям оказывают необходимую медицинскую помощь, с ними работают психологи.

С начала 2023 года в Украину удалось вернуть в целом 146 детей Херсонщины.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Депортация, Російська агресія, Херсон, Херсонская область
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