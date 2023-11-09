С оккупированных территорий Херсонщины удалось вернуть еще троих детей вместе с семьями

Троих детей вместе с двумя семьями, в которых они воспитываются, удалось вернуть на подконтрольные Украине территории.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

— За этой радостной новостью — колоссальная работа многих служб. В частности, для того, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Минреинтеграции, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей, — подчеркнул он.

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По его словам, сейчас детям и родителям оказывают необходимую медицинскую помощь, с ними работают психологи.

С начала 2023 года в Украину удалось вернуть в целом 146 детей Херсонщины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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