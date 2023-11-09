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Валентина Летяк, редакторка стрічки

З окупованих територій Херсонщини вдалося повернути ще трьох дітей разом з родинами

Діти-акція
Фото: Pexels

Трьох дітей разом із двома родинами, в яких вони виховуються, вдалося повернути на підконтрольні Україні території.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

– За цією радісною новиною – колосальна робота багатьох служб. Зокрема для того, щоб повернути дві родини, в яких виховуються діти, працювали Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Мінреінтеграції, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей, – наголосив він.

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За його словами, наразі дітям та батькам надають необхідну медичну допомогу, з ними працюють психологи.

Від початку 2023 року до України вдалося повернути загалом 146 дітей Херсонщини.

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Війна в Україні, Депортація, Російська агресія, Херсон, Херсонська область
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