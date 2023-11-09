З окупованих територій Херсонщини вдалося повернути ще трьох дітей разом з родинами

Трьох дітей разом із двома родинами, в яких вони виховуються, вдалося повернути на підконтрольні Україні території.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

– За цією радісною новиною – колосальна робота багатьох служб. Зокрема для того, щоб повернути дві родини, в яких виховуються діти, працювали Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Мінреінтеграції, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей, – наголосив він.

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За його словами, наразі дітям та батькам надають необхідну медичну допомогу, з ними працюють психологи.

Від початку 2023 року до України вдалося повернути загалом 146 дітей Херсонщини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 624-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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