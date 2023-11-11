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Марта Бондаренко, редактор ленты

Украина может атаковать нефтегазовую инфраструктуру РФ, если та будет бить по нашей энергетике — Галущенко

нафта нафтозавод
Фото: Pexels

Украина готова атаковать на российскую нефтегазовую инфраструктуру, если Москва этой зимой снова начнет бить по украинской энергосистеме.

Об этом изданию Politico заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, в Украине никто не сомневается, что как только температура воздуха будет снижаться и людям надо будет обогревать свои дома, Россия начнет обстрел инфраструктуры.

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Ранее президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина будет отвечать, если Россия усилит атаки на энергосистему этой зимой. По словам Германа Галущенко, ответ Украины будет вполне справедливым.

— Отвечая на нападение России, мы бы ответили тем же, атаковав их энергетическую инфраструктуру, – сказал Галущенко.

При этом Галущенко считает, что атаки на нефтегазовую промышленность России не приведет к скачку цен, а другие производители смогут восполнить поставки.

— Атаки на инфраструктуру не будут столь критичными для цен, особенно если речь идет о газе и нефти. Это те виды топлива, которые можно купить не только в России. Я уверен, что весь мир справится, – сказал министр.

Заметим, что этой зимой России будет труднее навредить украинской энергосистеме, поскольку Украина имеет более мощную систему ПВО.

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Источник: Politico
Энергетика, Ракетные удары России, Росія
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