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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

РФ зимой будет труднее устроить блэкаут, Украина лучше подготовлена к ударам – CNN

Енергетика
Фото: Depositphotos

Этой зимой России будет труднее навредить украинской энергосистеме, поскольку Украина обзавелась более мощной системой ПВО, чем в прошлом году. А энергетики готовились к возможной новой волне террора.

Об этом говорится в материале американского телеканала CNN.

Лето дало энергосети Украины “передышку”, поскольку РФ сосредоточила атаки на военных целях и портах на Черном море и реке Дунай. С наступлением холодов оккупанты могут снова попытаться сломить украинскую стойкость с помощью энергетического террора.

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Однако, украинские чиновники в сфере обороны и энергетики заверили CNN, что Украина сейчас лучше подготовлена.

В прошлом году РФ удавалось поражать энергосистему из-за ограниченных возможностей украинской ПВО. Как отметил в комментарии CNN заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, на этот раз России будет труднее совершить атаки.

– Россияне могут применить комбинацию ракетного оружия и ударных БпЛА. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. РФ будет сложно добиться результата – мы тоже готовимся и понимаем, как она действует, — подчеркнул Скибицкий.

Украинские энергетики также воспользовались летней паузой, восстанавливая поврежденную инфраструктуру, наращивая энергоснабжение и укрепляя защиту энергетических объектов по всей Украине.

– Мы восстановили то, что можно было восстановить, закупили резервное оборудование и установили защиту вокруг электростанций… Прошлой зимой решительность помогла нам выстоять. Этой зимой мы сильнее, а наши люди более опытные, — сообщил CNN генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

С начала полномасштабного вторжения РФ электростанции компании подверглись почти 300 атакам, а четверо сотрудников погибли во время исполнения служебных обязанностей.

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CNN со ссылкой на ДТЭК отмечает, что с октября 2022-го по апрель 2023 года Россия совершила 1,2 тыс. атак на энергосистему Украины.

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Защита энергообъектов

Значительная часть внимания сейчас уделена защите работающей энергетической инфраструктуры.

Вокруг высоковольтной электросети Украины установлены физические барьеры. Речь идет о мешках с песком, габионах (сетчатые конструкции, заполненные сыпучими материалами), других металлических конструкциях, которые должны защитить от обломков ракет и дронов.

Вокруг некоторого ключевого энергетического оборудования возводятся также конструкции, предназначенные для защиты от баражирующих боеприпасов.

– Наша цель – сделать российские ракетные и дроновые атаки настолько неэффективными, чтобы враг отказался от этой идеи… Конечно, ключевым элементом для защиты энергетической инфраструктуры является противовоздушная оборона, – объяснил глава компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Компания подготовила резервное оборудование, научила ремонтные бригады и диспетчеров справляться с последствиями возможных атак и наладила резервные цепи электроснабжения.

В Укрэнерго заверили, что смогли устранить часть прошлогодних повреждений и готовы поставлять увеличенные объемы электроэнергии зимой. Однако после массированных атак РФ около половины высоковольтных сетей вышли из строя. По словам Кудрицкого, “чтобы их полностью восстановить, нужны месяцы, а в некоторых случаях – и годы”.

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Подготовка к новой волне энергетического террора РФ

О возможной подготовке России к новой волне атак на энергетическую систему Украины предупреждали в разведках Великобритании и Эстонии. Этим может объясняться значительный перерыв в массированных ракетных атаках оккупантов, поскольку РФ накапливает ракеты.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов также заявлял, что РФ вряд ли откажется от ударов по энергосистеме осенью и зимой.

По данным ГУР, за октябрь агрессору удалось изготовить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 км. Если же говорить о запасах РФ, то речь идет примерно о 870 ракетах.

Тем временем Еврокомиссия выделила более €50 млн для энергетической поддержки Украины. А Великобритания и международные партнеры решили выделить более $150 млн для подготовки к зиме.

В Украине развернули более 13 тыс. Пунктов несокрушимости. А украинские инженеры прошли в Великобритании обучение по защите критической инфраструктуры от беспилотников и ракетных атак РФ.

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Источник: CNN
Война в Украине, ГУР, Дрони, Энергетика, Ракетные удары России, Укренерго
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