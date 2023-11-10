РФ зимой будет труднее устроить блэкаут, Украина лучше подготовлена к ударам – CNN

Этой зимой России будет труднее навредить украинской энергосистеме, поскольку Украина обзавелась более мощной системой ПВО, чем в прошлом году. А энергетики готовились к возможной новой волне террора.

Об этом говорится в материале американского телеканала CNN.

Лето дало энергосети Украины “передышку”, поскольку РФ сосредоточила атаки на военных целях и портах на Черном море и реке Дунай. С наступлением холодов оккупанты могут снова попытаться сломить украинскую стойкость с помощью энергетического террора.

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Однако, украинские чиновники в сфере обороны и энергетики заверили CNN, что Украина сейчас лучше подготовлена.

В прошлом году РФ удавалось поражать энергосистему из-за ограниченных возможностей украинской ПВО. Как отметил в комментарии CNN заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, на этот раз России будет труднее совершить атаки.

– Россияне могут применить комбинацию ракетного оружия и ударных БпЛА. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. РФ будет сложно добиться результата – мы тоже готовимся и понимаем, как она действует, — подчеркнул Скибицкий.

Украинские энергетики также воспользовались летней паузой, восстанавливая поврежденную инфраструктуру, наращивая энергоснабжение и укрепляя защиту энергетических объектов по всей Украине.

– Мы восстановили то, что можно было восстановить, закупили резервное оборудование и установили защиту вокруг электростанций… Прошлой зимой решительность помогла нам выстоять. Этой зимой мы сильнее, а наши люди более опытные, — сообщил CNN генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

С начала полномасштабного вторжения РФ электростанции компании подверглись почти 300 атакам, а четверо сотрудников погибли во время исполнения служебных обязанностей.

CNN со ссылкой на ДТЭК отмечает, что с октября 2022-го по апрель 2023 года Россия совершила 1,2 тыс. атак на энергосистему Украины.

Защита энергообъектов

Значительная часть внимания сейчас уделена защите работающей энергетической инфраструктуры.

Вокруг высоковольтной электросети Украины установлены физические барьеры. Речь идет о мешках с песком, габионах (сетчатые конструкции, заполненные сыпучими материалами), других металлических конструкциях, которые должны защитить от обломков ракет и дронов.

Вокруг некоторого ключевого энергетического оборудования возводятся также конструкции, предназначенные для защиты от баражирующих боеприпасов.

– Наша цель – сделать российские ракетные и дроновые атаки настолько неэффективными, чтобы враг отказался от этой идеи… Конечно, ключевым элементом для защиты энергетической инфраструктуры является противовоздушная оборона, – объяснил глава компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Компания подготовила резервное оборудование, научила ремонтные бригады и диспетчеров справляться с последствиями возможных атак и наладила резервные цепи электроснабжения.

В Укрэнерго заверили, что смогли устранить часть прошлогодних повреждений и готовы поставлять увеличенные объемы электроэнергии зимой. Однако после массированных атак РФ около половины высоковольтных сетей вышли из строя. По словам Кудрицкого, “чтобы их полностью восстановить, нужны месяцы, а в некоторых случаях – и годы”.

Подготовка к новой волне энергетического террора РФ

О возможной подготовке России к новой волне атак на энергетическую систему Украины предупреждали в разведках Великобритании и Эстонии. Этим может объясняться значительный перерыв в массированных ракетных атаках оккупантов, поскольку РФ накапливает ракеты.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов также заявлял, что РФ вряд ли откажется от ударов по энергосистеме осенью и зимой.

По данным ГУР, за октябрь агрессору удалось изготовить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 км. Если же говорить о запасах РФ, то речь идет примерно о 870 ракетах.

Тем временем Еврокомиссия выделила более €50 млн для энергетической поддержки Украины. А Великобритания и международные партнеры решили выделить более $150 млн для подготовки к зиме.

В Украине развернули более 13 тыс. Пунктов несокрушимости. А украинские инженеры прошли в Великобритании обучение по защите критической инфраструктуры от беспилотников и ракетных атак РФ.

Источник : CNN

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