Україна може атакувати нафтогазову інфраструктуру РФ, якщо та битиме по нашій енергетиці – Галущенко

Україна готова атакувати на російську нафтогазову інфраструктуру, якщо Москва цієї зими знову почне бити по українській енергосистемі.

Про це виданню Politico заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, в Україні ніхто не сумнівається, що як тільки температура повітря знижуватиметься і людям треба буде обігрівати свої домівки, Росія почне обстріл інфраструктури.

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Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна відповідатиме, якщо Росія посилить атаки на енергосистему цієї зими. За словами Германа Галущенка, відповідь України буде цілком справедливою.

– Відповідаючи на напад Росії, ми б відповіли тим самим, атакувавши їхню енергетичну інфраструктуру, – сказав Галущенко.

Водночас Галущенко вважає, що атаки на нафтогазову промисловість Росії не призведуть до стрибка цін, а інші виробники зможуть компенсувати поставки.

– Атаки на інфраструктуру не будуть настільки критичними для цін, надто, якщо йдеться про газ і нафту. Це ті види палива, які можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що увесь світ впорається, – сказав міністр.

Зауважимо, що цієї зими Росії буде важче нашкодити українській енергосистемі, оскільки Україна має потужнішу систему ППО.

Джерело : Politico

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