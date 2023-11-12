Умеров и Остин обсудили ситуацию на фронте и обеспечение победы Украины

Министры обороны Украины и Соединенных Штатов Америки провели телефонный разговор о потребностях украинского войска и ситуации на фронте. Во время разговора министров Россия нанесла удар по Киеву.

Об этом 11 ноября на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

— Утром разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время нашего разговора Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Попутно поблагодарил министра Остина за предоставленные США системы противовоздушной обороны, — написал он.

Также Умеров проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.

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— Обсудили конкретные шаги, которые мы собираемся сделать, чтобы обеспечить победу Украины, — написал он.

Помощь для Украины

Напомним, ранее в Белом доме заявляли, что исчерпали уже 96% помощи, которая была проголосована Конгрессом Соединенных Штатов.

Заместитель спикера Пентагона заявляла, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, однако пакеты будут меньше, пока Конгресс не утвердит дополнительное финансирование.

В свою очередь в Европейском Союзе заявили, что в том случае, если Соединенные Штаты не смогут и в дальнейшем поставлять украинским Вооруженным силам помощь, то Евросоюз должен поддержать Украину.

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