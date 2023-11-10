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Юлия Соколова, редактор ленты

Сенатор США о прекращении поддержки Украины: Это будет ошибкой целого поколения

Сенат США
Фото: Depositphotos

Если Соединенные Штаты прекратят помощь Украине, это будет “ошибкой целого поколения” и спровоцирует РФ к дальнейшей агрессии.

Об этом шла речь во время слушаний в Конгрессе США, информирует Голос Америки.

Они касались государственных интересов Соединенных Штатов. В частности, обсуждались дальнейшие действия РФ, если американская финансовая помощь Украине будет сокращена или прекращена.

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Сенатор-демократ Джефф Меркли подчеркнул, что “выбросить Украину за борт” американской поддержки стало бы для США одной из самых больших внешнеполитических ошибок целого поколения.

Он предостерег американских законодателей, которые сейчас рассматривают запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины.

– Я думаю, что это одно из важнейших решений, с которыми мы сталкивались… в Сенате (голосование за помощь Украине, – Ред.), – добавил Меркли.

Сенатор уточнил, что прекращение поддержки спровоцирует трещины в трансатлантическом альянсе НАТО.

Присутствовавший на слушаниях заместитель госсекретаря США Джеймс О’Брайен отметил, что российский диктатор Владимир Путин не успокоится, если США перестанут поддерживать наше государство. Более того, это может спровоцировать Кремль к новой агрессии.

– Президент Путин четко дал понять, что, как только он получит то, что хочет в Украине, он начнет смотреть на страны Балтии. Он начнет смотреть на Польшу и других ключевых союзников, – объяснил О’Брайен.

Он предупредил, что прекращение помощи Киеву также станет сигналом для Китая, который будет считать США более слабым игроком.

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Представитель Госдепа добавил, что отпор российскому агрессору нужно давать прямо сейчас и не медлить с ответом. Поскольку если оставить наполовину проделанную работу, то потом “придется вернуться и делать это снова”.

– Сейчас украинцы готовы выполнять эту работу, потому что речь идет об их территории. Если мы откажемся сейчас помогать им, то позже эту работу придется проделать кому-то другому, и, вероятно, это будем мы. Так что я бы лучше противостоял России и ее дестабилизирующим позициям прямо сейчас, — заявил О’Брайен.

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Рассмотрение помощи Украине в Конгрессе

Недавно президент США Джо Байдена внес в Конгресс запрос на $106 млрд. Он предусматривает выделение $61,3 млрд для Украины и около $14 млрд – для Израиля.

Однако среди республиканцев в Палате представителей возникли разногласия по этому вопросу. В результате был принят отдельный законопроект о выделении $14,3 млрд Израилю.

Однако против разделения помощи Украине и Израилю выступили демократы в Сенате.

7 ноября топовые чиновники США направили письмо в Конгресс с призывом утвердить предоставление Украине $11,8 млрд. Письмо подписали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин и администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

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Источник: Голос Америки
Война в Украине, військова допомога, Зброя для України, Конгресс США, США
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