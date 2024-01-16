Прибрати ТЦК з вулиць: що можуть змінити в законопроєкті про мобілізацію

Урядовий законопроєкт про мобілізацію викликав бурхливі дискусії серед парламентарів і зрештою його відправили на доопрацювання у Кабмін. Там пообіцяли з новим текстом документа не баритися.

Факти Тижня розповідають, які пункти законопроєкту викликали найбільші суперечки та що можуть залишити.

Питання мобілізації сьогодні дуже актуальне, тому що бійців, які воюють на фронті вже доволі тривалий час, треба замінювати.

Зараз дивляться

Минулого тижня законопроєкт про мобілізацію розглядали кілька комітетів Верховної Ради, зокрема комітет з оборони, який і мав ухвалити фінальне рішення, – відправити його на голосування у першому читанні або повернути на доопрацювання. Зрештою, на закритій нараді комітету законопроєкт повернули уряду.

Голова парламентської фракції Давид Арахамія наголосив, що такі норми, як призов інвалідів III групи, мобілізація транспорту у ФОПів будуть скасовані, а електронні повістки взагалі не можна обговорювати.

На відео з 16:00

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зауважив, що ТЦК треба прибрати з вулиці, щоб людей не забирали просто з вулиці до військкоматів. Також не повинно бути повісток, надісланих на електронну пошту, бо такий лист просто може потрапити до спаму і людина його не побачить. А потім за це її ще можуть притягти до відповідальності.

Майно та блокування рахунків

Одним із надто суперечливих пунктів стало внесення ухилянтів до Реєстру боржників. У законопроєкті пропонувався цілий перелік жорстких обмежень: заборона користуватися рухомим та нерухомим майном, керування транспортом, блокування персональних рахунків, відмова у підписанні договорів тощо.

За словами адвоката Антона Болтика, є стаття 41 Конституції України, яка чітко визначає, що кожен має право вільно володіти та користуватися своєю власністю, адже право власності є непорушним навіть під час війни.

Крім того, такі обмеження можуть стати причиною несплати податків, комунальних послуг тощо.

Юристи наголошують, що заборонити розпоряджатися власним майном може лише суд. Тобто такі заходи до ухилянтів можна кваліфікувати як порушення прав людини.

Але з іншого боку, якщо громадянин свідомо відмовляється від захисту держави, то це означає, що він свідомо відмовляється і від благ, які надає держава.

Корупційні ризики

Ще одна норма у законопроєкті – це посилення прав ТЦК, а саме дозвіл вносити до реєстру тих, хто начебто ухиляється від служби.

Однак одразу декілька комітетів Верховної Ради заявили, що такі положення сприяють корупції. Крім того, розширити повноваження щодо мобілізації планували і органам місцевого самоврядування.

– Там змінюється одне слово. Якщо раніше було сприяння ТЦК від органів місцевого самоврядування у заходах мобілізації, то зараз – організація, – наголосив Єгор Чернєв.

У комітетах Ради побоювалися, що ця норма призведе до ще більшої напруги на вулицях. А з іншого боку – термін сприяння мобілізації ні до чого не зобов’язував, чим не рідко зловживали. Боротися з корупційними ризиками мають антикорупційні органи і саме дискусії щодо цих положень були найбільш запеклими в комітетах.

Демобілізація

Військові, які від початку війни боронять кордони України, безумовно потребують заміни. Раніше це питання на рівні закону не порушувалося. В урядовому законопроєкті є пункт про демобілізацію. Проте пропонований термін у 36 місяців багато хто назвав дуже довгим.

– Якщо це служба десь в гарнізоні на Закарпатті, то це одне. А 36 місяців під Бахмутом чи Авдіївкою – це зовсім різні місяці, – наголошує адвокат Антон Болтик.

Тому в цьому пункті треба прописати, як має проходити демобілізація військових, які воюють на нулі, і це має бути не 36 місяців, а набагато менше.

Окрім основного урядового законопроєкту у Верховній Раді зареєстрували ще чотири альтернативних, які пропонували скоротити термін непереривної служби до двох років, а то й півтора.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів взагалі запропонував окремий законопроєкт щодо демобілізації, щоб не поєднувати це надважливе питання в одному документі з неоднозначними положеннями. Такої ж думки дотримуються і юристи, що краще робити окремим законопроєктом, бо може дійти до того, що врегулювання норми демобілізації затягнеться на дуже довго.

Серед інших сумнівних норм депутати пропонують вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації. Передбачалося, що за такий термін всі військовозобов’язані мали уточнити свої дані в ТЦК.

Крім того, робочі групи Верховної Ради хочуть внести до законопроєкту скасування відстрочки від мобілізації чинним народним депутатам, співробітникам Міноборони та правоохоронних органів.

Новий варіант законопроєкту

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що новий варіант законопроєкту про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій нардепів вже готовий. Найближчим часом цей документ будуть виносити на погодження комітетів.

Фото: 128 ОГШБр

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