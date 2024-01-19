Реєстр військовозобов’язаних буде розміщений на території України – Міноборони

Новий законопроєкт №10062 про цифровізацію армії має на меті удосконалення електронного військового обліку, дані можна буде зберігати в хмарі, а статус УБД можна отримати онлайн.

Про це в ефірі Єдиних новин розповіла заступниця міністра оборони України з цифровізації Катерина Чорногоренко.

Вона наголосила, що ухвалення у Верховній Раді такого законопроєкту є насправді історичним рішенням.

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– Нам стали доступні хмарні послуги. Україна може розміщувати свої IT-системи у хмарах країн-членів НАТО. Це посилить можливість більш безпечно розміщувати дані. Ми зможемо уникнути фізичного знищення центрів обробки даних. Ми зможемо швидше обмінюватися та отримувати розвіддані від партнерів. Також зможемо розвантажити наше ППО, щоб вони додатково не захищали такі центри, – зауважила Катерина Чорногоренко.

Щодо Реєстру військовозобов’язаних, то він не буде розміщуватися в хмарі країн-членів.

– Він буде розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде розміщений на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації, – наголосила заступниця міністра.

Щодо проголосованого нового закону, то він удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей у Реєстрі військовозобов’язаних, резервістів і призовників Оберіг. Це дозволить наповнювати Оберіг за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій. Тобто всі дані можна буде отримувати в режимі реального часу з інших реєстрів.

Чорногоренко також зауважила, що буде можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій. У Міноборони хочуть, щоб ця послуга була швидкою та клієнтоорієнтованою.

Катерина Чорногоренко повідомила, що електронний кабінет військовозобов’язаного планують запустити на початку другого кварталу 2024 року.

16 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Депутати також схвалили правку №401 про зберігання даних у хмарі.

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