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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіяни активізувалися: у ЗСУ назвали кількість окупантів на Куп’янському напрямку

військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Чисельність армії російських загарбників на Куп’янському напрямку не зазнала змін.

Про це заявив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Фітьо під час розмови з ведучим Вадимом Карп’яком в ефірі телемарафону Єдині новини.

— На Куп’янському напрямку склад росіян не зазнав змін. 200 тис. – це їхнє угруповання у смузі відповідальності Хортиця, – сказав Фітьо.

За його словами, станом на сьогодні на цьому напрямку сконцентровано орієнтовно 44 тис. російських загарбників.

Зараз дивляться

Фітьо зазначив, що їхня кількість “в принципі не змінюється”. Він додав: Ми все це відстежуємо. Єдине – вони зараз активізувалися більше.

Ситуація на Куп'янському напрямку – яка чисельність армії РФ спостерігається

Скриншот: Deep State

Напередодні стало відомо, що ЗСУ залишили позиції у селі Крохмальне на Куп’янському напрямку та відійшли на більш підготовлені рубежі.

За словами Фітьо, до повномасштабного вторгнення РФ у Крохмальному проживали 45 людей та було “десь п’ять будинків”, які вже давно зруйновані армією росіян.

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Армія Росії, Війна в Україні, Куп'янськ, Російська агресія
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