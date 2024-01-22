Росіяни активізувалися: у ЗСУ назвали кількість окупантів на Куп’янському напрямку

Чисельність армії російських загарбників на Куп’янському напрямку не зазнала змін.

Про це заявив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Фітьо під час розмови з ведучим Вадимом Карп’яком в ефірі телемарафону Єдині новини.

— На Куп’янському напрямку склад росіян не зазнав змін. 200 тис. – це їхнє угруповання у смузі відповідальності Хортиця, – сказав Фітьо.

За його словами, станом на сьогодні на цьому напрямку сконцентровано орієнтовно 44 тис. російських загарбників.

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Фітьо зазначив, що їхня кількість “в принципі не змінюється”. Він додав: Ми все це відстежуємо. Єдине – вони зараз активізувалися більше.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ залишили позиції у селі Крохмальне на Куп’янському напрямку та відійшли на більш підготовлені рубежі.

За словами Фітьо, до повномасштабного вторгнення РФ у Крохмальному проживали 45 людей та було “десь п’ять будинків”, які вже давно зруйновані армією росіян.

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