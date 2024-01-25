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Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: що не так із версією РФ про полонених на борту літака
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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Порушення законів та звичаїв війни. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76 в РФ

Порушення законів та звичаїв війни. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76 в РФ
Фото: Getty Images

За фактом падіння військово-транспортного літака Іл-76 над Бєлгородською областю відкрито кримінальне провадження.

Про це пресслужба СБУ повідомила у коментарі для українських ЗМІ.

Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Зараз спецслужба проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. Триває досудове розслідування.

Що відомо про падіння літака Іл-76

У Бєлгородській області РФ вдень 24 січня впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

У Генштабі ЗСУ стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300, якими останнім часом масовано обстрілюють Харків з Бєлгородської області РФ.

Як повідомляють російські видання, на борту Іл-76 нібито було 65 полонених, три особи, які їх супроводжували, і шестеро членів екіпажу.

Головне управління розвідки МОУ зазначило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся. Водночас відомство наразі не володіє даними, чи перебували українські полонені у літаку.

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Іл-76, Бєлгород, Війна в Україні, Росія
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