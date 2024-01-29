Для контролю за використанням зброї: до Києва прибули американські інспектори

До Києва 29 січня прибули генеральні інспектори від Пентагону, Держдепу США та Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомила у мережі Х посол США в Україні Бріджит Брінк.

– Рада знову вітати у Києві трьох генеральних інспекторів… Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США, – наголосила вона.

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Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 29, 2024



У вересні 2023 року Офіс генерального інспектора Міноборони США призначив Роберта Сторча провідним контролером американської допомоги, яка надходить в Україну. Новий наглядач візьме під свій контроль основну допомогу, що надходить країні.

Сам Сторч перебуватиме безпосередньо в Україні та керуватиме групою, яка моніторить американську допомогу в сфері безпеки.

Близько тижня тому українські й американські інспектори провели першу спільну перевірку переданої ЗСУ зброї.

Перевірили три основні позиції, які стосуються озброєння та майна. Серед них – серійні номери, технічний стан, умови належного зберігання (безпека та охорона).

Надалі триватимуть спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї.

Фото: Бріджит Брінк

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