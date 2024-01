Для контролю за використанням зброї: до Києва прибули американські інспектори

До Києва 29 січня прибули генеральні інспектори від Пентагону, Держдепу США та Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомила у мережі Х посол США в Україні Бріджит Брінк.

– Рада знову вітати у Києві трьох генеральних інспекторів… Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США, – наголосила вона.

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA

