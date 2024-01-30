Робота ППО у восьми областях, “прильоти” та пожежі: що відомо про нічний обстріл України

У ніч на вівторок, 30 січня, Росія випустила по Україні 35 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та дві зенітні керовані ракети С-300. 15 ворожих дронів вдалося знищити.

Внаслідок обстрілів зафіксовані влучання, є загиблі та постраждалі.

Що відомо про атаку та її наслідки – у матеріалі Фактів ICTV.

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Дніпропетровська область: нічний обстріл

У Кривому Розі є влучання по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

За даними ОВА, у межах області збили один безпілотник.

Окрім того, РФ обстріляла з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольшині. В результаті пошкоджений приватний будинок, три господарські споруди та авто.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Обстріл Харківської області

У Змієві на Харківщині в результаті атаки пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки.

Поранення дістали чоловіки 52 та 61 року, першого – госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Другий чоловік отримав допомогу на місці.

Атака Shahed на Київську область

На Київщині внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар. Також пошкоджено три автомобілі.

Пожежу ліквідували. За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає.

Падіння уламків БпЛА у Миколаївській області

На Миколаївщині через падіння уламків збитого ворожого безпілотника зайнявся вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан постраждалого наразі стабільний.

Удар по Херсонській області

За даними глави ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, зокрема два типу Shahed.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, а також Шахедами атакували територію та споруду підприємства у Херсонському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Влучання у Черкаській області

На Уманщині зафіксовано влучання Шахеда по закинутій споруді. Водночас ще один ударний БпЛА успішно знищений нашими захисниками.

В обох випадках без потерпілих.

Ракетна атака на Донецьку область

Внаслідок нічного удару РФ по Мирнограду одна людина загинула і ще одна поранена.

Росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю — на момент удару в готелі перебували близько 30 людей, вони не постраждали. Пошкоджено три будинки і три автомобілі.

За фактом загибелі чоловіка та поранення жінки розпочато розслідування, повідомили в Донецькій ОВА. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Робота ППО у Кіровоградській області

За даними ОВА, на Кіровоградщині відпрацювала ППО. Без наслідків.

Обстріли Сумської області

Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Дружбівська, Свеська, Шосткинська громади.

Пошкодження на одній з підстанцій Укренерго

Внаслідок атаки є пошкодження обладнання на одній з підстанцій Укренерго в центральному регіоні.

Наразі триває заживлення промислових споживачів за резервними схемами. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги.

Зазначено, що пошкоджене обладнання планується якнайшвидше замінити новим із аварійного запасу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело : Нацполіція

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