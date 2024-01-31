На Сумщине задержали агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ

Служба безопасности задержала на горячем агента ФСБ, который разведывал места базирования ВСУ на Сумщине для подготовки маршрутов прорыва ДРГ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что злоумышленник пытался выявить локации наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения Сил обороны, которые задействованы в защите приграничных районов.

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Для сбора разведданных он обходил местность и фиксировал позиции украинских войск под видом разговоров по телефону.

Еще одной задачей фигуранта было создание собственной сети информаторов для усиленной разведки на территории области.

— По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ДРГ на приграничье Сумщины, — говорится в сообщении.

Вражеского пособника вовремя разоблачили и задержали.

По данным следствия, им оказался 54-летний житель города Сумы, которого спецслужба РФ дистанционно завербовала в августе 2023 года. В поле зрения ФСБ он попал из-за распространения прокремлевских комментариев в сети.

После вербовки агент коммуницировал со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере. Также на этот канал он направлял фотоотчеты с текстовым описанием украинских объектов.

За выполненные задания оккупанты отправляли мужчине денежное вознаграждение через криптовалютные платежи.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее в Киеве задержали агента ФСБ, который шпионил за 3 штурмовой бригадой.

Источник : СБУ

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