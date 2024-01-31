Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Срочно
Взрывы в Полтаве: в ОВА прокомментировали удар РФ
Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в ВР — Гончаренко
На Сумщине армия РФ убила последнего жителя села Степок
Кубок Азии-2023 по футболу: фавориты, где смотреть и расписание матчей
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

На Сумщине задержали агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ

На Сумщине задержали агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ
Фото: СБУ

Служба безопасности задержала на горячем агента ФСБ, который разведывал места базирования ВСУ на Сумщине для подготовки маршрутов прорыва ДРГ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что злоумышленник пытался выявить локации наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения Сил обороны, которые задействованы в защите приграничных районов.

Сейчас смотрят

Для сбора разведданных он обходил местность и фиксировал позиции украинских войск под видом разговоров по телефону.

Еще одной задачей фигуранта было создание собственной сети информаторов для усиленной разведки на территории области.

— По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ДРГ на приграничье Сумщины, — говорится в сообщении.

На Сумщине задержали агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ
На Сумщине задержали агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ
На Сумщине задержали агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ
На Сумщине задержали агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ
На Сумщине задержали агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ
На Сумщине задержали агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ

Вражеского пособника вовремя разоблачили и задержали.

По данным следствия, им оказался 54-летний житель города Сумы, которого спецслужба РФ дистанционно завербовала в августе 2023 года. В поле зрения ФСБ он попал из-за распространения прокремлевских комментариев в сети.

После вербовки агент коммуницировал со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере. Также на этот канал он направлял фотоотчеты с текстовым описанием украинских объектов.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

За выполненные задания оккупанты отправляли мужчине денежное вознаграждение через криптовалютные платежи.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее в Киеве задержали агента ФСБ, который шпионил за 3 штурмовой бригадой.

Читайте также
Призывают к сотрудничеству с ФСБ: СБУ предупреждает о email-рассылке от оккупантов
Айті, айти, IT, хакер, хакери, хакеры

Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ, Сумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Спецсаммит Евросовета: чего ждать Украине и какую позицию займет Орбан
На Сумщине задержали агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ
Признал финансирование терроризма, но компенсацию не назначил: суд ООН вынес приговор РФ
Міжнародний кримінальний суд
Будут ли повышать тарифы на электричество в этом году — прогноз эксперта
Світло, електрика
В Николаеве прогремело по меньшей мере два взрыва: что известно
вибух
На обмене не было пленных украинцев, которых якобы перевозили на Ил-76 — ГУР
На Сумщине задержали агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь