На Сумщині затримали агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ

Служба безпеки затримала на гарячому агента ФСБ, який розвідував місця базування ЗСУ на Сумщині для підготовки маршрутів прориву ДРГ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що зловмисник намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння Сил оборони, які задіяні у захисті прикордонних районів.

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Для збору розвідданих він обходив місцевість та фіксував позиції українських військ під виглядом розмов телефоном.

Ще одним завданням фігуранта було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області.

– За наявними даними, окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини, – йдеться у повідомленні.

Ворожого поплічника вчасно викрили та затримали.

За даними слідства, ним виявився 54-річний мешканець міста Суми, якого спецслужба РФ дистанційно завербувала у серпні 2023 року. У поле зору ФСБ він потрапив через поширення прокремлівських коментарів у мережі.

Після вербування агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері. Також на цей канал він направляв фотозвіти з текстовим описом українських об’єктів.

За виконані завдання окупанти відправляли чоловікові грошову винагороду через криптовалютні платежі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше у Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за 3 штурмовою бригадою.

Джерело : СБУ

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