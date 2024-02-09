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Подоляк объяснил причину увольнения Залужного

Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Решение президента Владимира Зеленского об обновлении всего командного состава Вооруженных Сил Украины включительно с Главнокомандующим Валерием Залужным обусловлено необходимостью пересмотреть тактику боевых действий. 

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своем Telegram-канале.

— Прежняя тактика не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, а именно — не допустить стагнации на линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, — написал он.

Подоляк добавил, что сейчас также важно запустить процесс реформирования управленческих принципов в украинской армии.

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Залужный уволен с должности главкома ВСУ, назначен Сырский — указы президента

Фото: Факти ICTV

Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Вместо этого на должность главкома ВСУ назначен Александр Сырский.

Соответствующие указы об увольнении Залужного №59/2024 и назначении Сырского №60/2024 обнародованы на сайте Офиса президента.

Отставка Залужного и назначение Сырского

8 февраля в Украине состоялась замена руководства Вооруженных сил Украины. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный подал в отставку. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

При этом президент Зеленский пригласил Залужного и дальше работать в команде на общую для всех украинцев Победу.

Новый Главком ВСУ Александр Сырский известен со времен АТО/ОСС, а с начала полномасштабного вторжения эффективно руководил обороной Киева, Харькова и Бахмута.

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Подоляк объяснил причину увольнения Залужного

Валерий Залужный, звільнення, Михаил Подоляк
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