Подоляк объяснил причину увольнения Залужного
Решение президента Владимира Зеленского об обновлении всего командного состава Вооруженных Сил Украины включительно с Главнокомандующим Валерием Залужным обусловлено необходимостью пересмотреть тактику боевых действий.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своем Telegram-канале.
— Прежняя тактика не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, а именно — не допустить стагнации на линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, — написал он.
Подоляк добавил, что сейчас также важно запустить процесс реформирования управленческих принципов в украинской армии.
Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Вместо этого на должность главкома ВСУ назначен Александр Сырский.
Соответствующие указы об увольнении Залужного №59/2024 и назначении Сырского №60/2024 обнародованы на сайте Офиса президента.
Отставка Залужного и назначение Сырского
8 февраля в Украине состоялась замена руководства Вооруженных сил Украины. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный подал в отставку. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.
При этом президент Зеленский пригласил Залужного и дальше работать в команде на общую для всех украинцев Победу.
Новый Главком ВСУ Александр Сырский известен со времен АТО/ОСС, а с начала полномасштабного вторжения эффективно руководил обороной Киева, Харькова и Бахмута.