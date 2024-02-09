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Подоляк пояснив причину звільнення Залужного

Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Рішення президента Володимира Зеленського щодо оновлення всього командного складу Збройних Сил України включно з Головнокомандувачем Валерієм Залужним зумовлене необхідністю переглянути тактику бойових дій.

На цьому наголосив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своєму Telegram-каналі.

— Колишня тактика не забезпечила в повному обсязі належного результату минулого року, а саме – не допустити стагнації на лінії фронту, що негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які б дали змогу утримати та розвинути ініціативу, — написав він.

Подоляк додав, що зараз також важливо запустити процес реформування управлінських засад в українській армії.

Зараз дивляться

Відставка Залужного та призначення Сирського

8 лютого в Україні відбулася заміна керівництва Збройних Сил України. Так, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний подав у відставку. На його місце було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Водночас президент Зеленський запросив Залужного і надалі працювати у команді на спільну для всіх українців перемогу.

Новий Головком ЗСУ Олександр Сирський відомий з часів АТО/ОСС, а з початку повномасштабного вторгнення ефективно керував обороною Києва, Харкова та Бахмута.

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Валерій Залужний, звільнення, Михайло Подоляк
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