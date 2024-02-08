Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы

8 февраля 2024 года произошла смена руководства Вооруженных сил Украины. Вместо генерала Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.

Что известно о Валерии Залужном, его боевом пути, читайте на Фактах ICTV.

Что известно о Валерии Залужном

Залужный родился на Житомирщине, в Новоград-Волынском 8 июля 1973 года.

Сейчас смотрят

С 1989-го по 1993 год Залужный учился в Новоград-Волынском машиностроительном техникуме.

Сразу после техникума поступил в Одесское высшее объединенное командное училище на общевойсковой факультет.

Закончил Валерий с отличием.

2005-2007 — учился в Национальной академии обороны Украины. Закончил учебу с золотой медалью.

После этого Залужный стал на 2,5 года начальником штаба — первый заместителем командира 24 отдельной механизированной бригады в Яворове на Львовщине.

13 октября 2009 года стал командиром 51 Волынской отдельной механизированной бригады. Пробыл он на этой должности до 2012 года.

В общем Залужный прошел все этапы военной службы. Он был командиром взвода, учебного взвода, боевого взвода, учебной роты, роты курсантов и командиром батальона.

27 июля 2021 года генерал-майор Валерий Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Залужный подал в отставку 8 февраля 2024 года. Как отметил министр обороны Рустем Умеров, экс-командующему ВСУ выпала одна из самых сложных задач, а именно руководить ВСУ во время большой войны с Россией.

Семья

Залужный женат и воспитывает двух дочерей. Старшая — военнослужащая. Младшая планирует стать врачом.

На каких руководящих должностях был

В 2017 году Залужного назначили начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ.

Через год, в 2018-м, он стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем командующего Объединенными силами.

Уже в 2019 году Залужный стал командующим оперативного командования Север.

24 августа 2017 года Валерий Залужный получил воинское звание генерал-майора.

4 марта 2022 года он стал генералом.

Участие в войне на Донбассе

Залуженный участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

— Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора С, сформировавшимся в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые создавали. Дошел до начальника штаба Объединенных сил, — рассказывал Залужный в интервью Армия.inform в 2020 году.

В частности, за период пребывания в должности военные освободили населенный пункт Пивденное от оккупантов и продвинулись к Волновахе.

Декларация Залужного

По данным декларации Залужного, лично он не владеет недвижимостью. А вот у его жены Елены в поселке Овидиополь Одесской области есть дом площадью 69,2 кв. м и четыре земельных участка.

У генерала есть легковой автомобиль Chery Tiggo T11 2010 года выпуска, а у жены — легковой автомобиль Nissan Patrol 2005 года.

В 2020 году Валерий Залужный получил 563 тыс. грн зарплаты и около 7,6 тыс. грн соцпомощи.

В то же время его жена получила 584 тыс. грн зарплаты в Укргазбанке, 15 тыс. грн от профсоюза работников этой же компании, 12,6 тыс. грн от предоставления имущества в аренду и 5 тыс. грн страховых выплат.

Интересные факты

23 мая 2022 года Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time.

В честь Залужного переименованы несколько улиц в разных городах Украины. Так, 28 мая 2022 года в городе Покров Днепропетровской области улицу Горького переименовали в улицу Валерия Залужного. А 9 июня 2022 года в пгт Старая Синява улицу Георгия Жукова назвали улицей Генерала Залужного.

В январе 2023 года Валерий Залужный получил в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца $1 млн и и пожертвовал его на нужды армии.

16 декабря 2023 года защитил диссертацию по праву и получил научную степень доктора философии. Защита диссертации на специальную тему состоялась в Национальном университете Одесская юридическая академия.

Напомним, что 27 июля 2021 года Валерий Залужный заменил на посту главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, который ушел в отставку.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.