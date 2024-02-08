Малиновская Ангелина, редактор ленты
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
8 февраля 2024 года произошла смена руководства Вооруженных сил Украины. Вместо генерала Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.
Что известно о Валерии Залужном, его боевом пути, читайте на Фактах ICTV.
Что известно о Валерии Залужном
Залужный родился на Житомирщине, в Новоград-Волынском 8 июля 1973 года.
С 1989-го по 1993 год Залужный учился в Новоград-Волынском машиностроительном техникуме.
Сразу после техникума поступил в Одесское высшее объединенное командное училище на общевойсковой факультет.
Закончил Валерий с отличием.
2005-2007 — учился в Национальной академии обороны Украины. Закончил учебу с золотой медалью.
После этого Залужный стал на 2,5 года начальником штаба — первый заместителем командира 24 отдельной механизированной бригады в Яворове на Львовщине.
13 октября 2009 года стал командиром 51 Волынской отдельной механизированной бригады. Пробыл он на этой должности до 2012 года.
В общем Залужный прошел все этапы военной службы. Он был командиром взвода, учебного взвода, боевого взвода, учебной роты, роты курсантов и командиром батальона.
27 июля 2021 года генерал-майор Валерий Залужный стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
Залужный подал в отставку 8 февраля 2024 года. Как отметил министр обороны Рустем Умеров, экс-командующему ВСУ выпала одна из самых сложных задач, а именно руководить ВСУ во время большой войны с Россией.
Семья
Залужный женат и воспитывает двух дочерей. Старшая — военнослужащая. Младшая планирует стать врачом.
На каких руководящих должностях был
В 2017 году Залужного назначили начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ.
Через год, в 2018-м, он стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем командующего Объединенными силами.
Уже в 2019 году Залужный стал командующим оперативного командования Север.
24 августа 2017 года Валерий Залужный получил воинское звание генерал-майора.
4 марта 2022 года он стал генералом.
Участие в войне на Донбассе
Залуженный участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.
— Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора С, сформировавшимся в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые создавали. Дошел до начальника штаба Объединенных сил, — рассказывал Залужный в интервью Армия.inform в 2020 году.
В частности, за период пребывания в должности военные освободили населенный пункт Пивденное от оккупантов и продвинулись к Волновахе.
Декларация Залужного
По данным декларации Залужного, лично он не владеет недвижимостью. А вот у его жены Елены в поселке Овидиополь Одесской области есть дом площадью 69,2 кв. м и четыре земельных участка.
У генерала есть легковой автомобиль Chery Tiggo T11 2010 года выпуска, а у жены — легковой автомобиль Nissan Patrol 2005 года.
В 2020 году Валерий Залужный получил 563 тыс. грн зарплаты и около 7,6 тыс. грн соцпомощи.
В то же время его жена получила 584 тыс. грн зарплаты в Укргазбанке, 15 тыс. грн от профсоюза работников этой же компании, 12,6 тыс. грн от предоставления имущества в аренду и 5 тыс. грн страховых выплат.
Интересные факты
23 мая 2022 года Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time.
В честь Залужного переименованы несколько улиц в разных городах Украины. Так, 28 мая 2022 года в городе Покров Днепропетровской области улицу Горького переименовали в улицу Валерия Залужного. А 9 июня 2022 года в пгт Старая Синява улицу Георгия Жукова назвали улицей Генерала Залужного.
В январе 2023 года Валерий Залужный получил в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца $1 млн и и пожертвовал его на нужды армии.
16 декабря 2023 года защитил диссертацию по праву и получил научную степень доктора философии. Защита диссертации на специальную тему состоялась в Национальном университете Одесская юридическая академия.
Напомним, что 27 июля 2021 года Валерий Залужный заменил на посту главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, который ушел в отставку.