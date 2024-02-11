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Илья Нежигай, редактор ленты

Дроны и инновации в армии: за что будут отвечать новые заместители начальника ГШ ВСУ и главкома

дрон безпілотники
Фото: Факти ICTV

Новые заместители начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича имеют боевой опыт в армии, а заместители главкома Александра Сырского будут отвечать за инновации и дроны в армии.

Об этом на своем Youtube-канале рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он прокомментировал кадровые ротации в Генеральном штабе ВСУ и главкома Сырского.

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Заместители главнокомандующего

Мусиенко отметил, что два человека, которые будут заместителями нового главкома ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, это Вадим Сухаревский, который будет отвечать за беспилотные системы, а также Андрей Лебеденко, который будет отвечать за инновации и технологические компоненты армии.

— Надо обратить внимание, что они двое будут заниматься беспилотными системами и инновациями и технологическими решениями. Это очень важный момент, что происходит переход к тому, что я говорил, то есть к технологичности в армии. То есть исключать везде фактор участия человека везде, где это возможно, — говорит эксперт.

Александр Мусиенко добавляет, что сегодня в армии нужны штатные единицы роботизированных систем, в частности наземные и воздушные дроны, системы наблюдения и тому подобное.

— Уже сейчас нужна разработка фактических алгоритмов, как это будет влиять. То есть как мы можем заменить отделение, взвод, роту и солдат на каком-то участке, где это нужно, а также где это лучше сделать. Это не означает, что роль человека исключается совсем, это сделать невозможно пока. Но это дает возможность разрабатывать такие алгоритмы, — объясняет он.

Заместители начальника Генштаба

Военный эксперт отдельно отметил заместителей начальника Генштаба ВСУ. Речь идет о бригадных генералах Владимире Горбатюке, Михаиле Драпатом и Алексее Шевченко.

Владимир Горбатюк работал в ОК Запад и был исполняющим обязанности Оперативного командования Запад, ранее служил и участвовал в миротворческой операции в Косово. Горбатюк в Генштабе будет отвечать за связь со штабами, оперативную работу и планирование.

В свою очередь Драпатий служил в 58-й ОМБр и 72-й ОМБр, и в Генштабе ВСУ будет отвечать за подготовку личного состава.

Алексей Шевченко будет отвечать за логистику, говорит Мусиенко.

Военный эксперт Мусиенко добавляет, что такой состав обновленного командования армии является сочетанием опыта, инициативности и более молодых лиц.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский представил обновленный состав военного руководства Вооруженных сил Украины, в частности представив заместителей Генштаба ВСУ и главнокомандующего украинским войском.

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