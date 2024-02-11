Дрони та інновації в армії: за що відповідатимуть нові заступники начальника ГШ ЗСУ та головкома

Нові заступники начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича мають бойовий досвід у армії, а заступники головкома Олександра Сирського відповідатимуть за інновації та дрони у війську.

Про це на своєму Youtube-каналі розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він прокоментував кадрові ротації в Генеральному штабі ЗСУ та головкома Сирського.

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Заступники головнокомандувача

Мусієнко відзначив, що дві людини, які будуть заступниками нового головкома ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, це Вадим Сухаревський, що відповідатиме за безпілотні системи, а також Андрій Лебеденко, який відповідатиме за інновації та технологічні компоненти армії.

– Треба звернути увагу, що вони двоє будуть займатись безпілотними системами та інноваціями та технологічними рішеннями. Це надзвичайно важливий момент, що відбувається перехід до того, що я говорив, тобто до технологічності в армії. Тобто виключати всюди фактор участі людини всюди, де це можливо, – каже експерт.

Олександр Мусієнко додає, що сьогодні у війську потрібні штатні одиниці роботизованих систем, зокрема наземні та повітряні дрони, системи спостереження тощо.

– Вже зараз потрібна розробка фактичних алгоритмів, як це впливатиме. Тобто як ми можемо замінити відділення, взвод, роту та солдатів на якійсь ділянці, де це потрібно, а також де це краще зробити. Це не означає, що роль людини виключається зовсім, це зробити неможливо наразі. Але це дає можливість розробляти такі алгоритми, – пояснює він.

Заступники начальника Генштабу

Військовий експерт окремо відзначив заступників начальника Генштабу ЗСУ. Йдеться про бригадних генералів Володимира Горбатюка, Михайло Драпатого та Олексія Шевченка.

Володимир Горбатюк працював в ОК Захід та був виконувачем обов’язків Оперативного командування Захід, раніше служив і брав участь в миротворчій операції в Косово. Горбатюк у Генштабі відповідатиме за зв’язок із штабами, оперативну роботу та планування.

Своєю чергою Драпатий служив в 58-їй ОМБр та 72-їй ОМБр, і в Генштабі ЗСУ відповідатиме за підготовку особового складу.

Олексій Шевченко буде відповідати за логістику, каже Мусієнко.

Військовий експерт Мусієнко додає, що такий склад оновленого командування армії є поєднанням досвіду, ініціативності та більш молодих облич.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський представив оновлений склад військового керівництва Збройних сил України, зокрема представивши заступників Генштабу ЗСУ та головнокомандувача українським військом.

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