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Илья Нежигай, редактор ленты

Увеличат количество мобильных огневых групп: Зеленский собрал Ставку

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Фото: Офис президента

Президент провел первое заседание ставки с участием Александра Сырского в должности главнокомандующего ВСУ. Обсуждались ситуация на фронте, обеспечение армии и защита от воздушных атак РФ, в частности благодаря увеличению количества мобильных огневых групп.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский вечером 12 февраля.

— Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора, — написал он.

Во время Ставки были доклады главкома Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, а также представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск.

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— Авдеевка, Купянск, Юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ, — коротко прокомментировал темы президент.

Владимир Зеленский добавил, что во время Ставки были доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Обсуждалось дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.

Также во время заседания было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп, добавил глава государства.

Обновленный состав военного руководства Украины

Напомним, Александр Сырский сменил на посту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 8 февраля.

После этого был изменен и состав Генерального штаба ВСУ, который возглавил бывший командующий Силами ТрО Анатолий Баргилевич.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Александр Сырский
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