Единая Пасха, обстрел Харькова и Полтавы и Си Цзиньпин в Париже: главные новости 5 мая

В день, когда все православные христиане празднуют Пасху, Россия снова совершила военное преступление и обстреляла Харьков и Полтаву, в результате чего есть пострадавшие.

В свою очередь лидер Китая Си Цзиньпин начал свое турне по Европе, в рамках которого, как ожидается, он будет обсуждать и войну между Россией и Украиной.

Что произошло в Украине и мире за сутки 5 мая 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

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Ночной обстрел Шахедами

В ночь на Пасху, 5 мая, россияне обстреляли ударными беспилотниками украинские города и поселки. Враг выпустил 24 БпЛа Shahed 136/131.

Атака осуществлялась с Севера и с Юга — из Курской области и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Противовоздушной обороне Украины удалось сбить 23 из 24 ударных беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, силы ПВО приземлили вражеские беспилотники в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Атака по Харькову

Российские военные преступники в очередной раз нанесли удары по Харькову авиабомбой, в результате чего есть раненые среди гражданских.

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, оккупанты попали по жилой застройке.

По информации Харьковской областной прокуратуры, по состоянию на 18:20 количество травмированных возросло до 14 человек.

Россияне попали в частный сектор между домами, есть поврежденные дома, выбило окна. Также повреждены многоквартирные дома и автомобили.

Обстрел Полтавы

Также в Пасху взрывы раздавались и в Полтаве. Российские террористы били по гражданской инфраструктуре города.

Как сообщил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района. Ракетный удар повредил элеватор в Полтавской общине.

К счастью, никто не пострадал.

Во время тревоги командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об активности вражеской тактической авиации на Востоке и угрозе запуска ракет. Впоследствии военные сообщили о скоростной цели в направлении Полтавской области.

Си Цзиньпин в Европе

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж, тем самым начав тур по странам Европы. Во время визита во Францию Си встретится с президентом Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ожидается, что одной из главных тем будет российско-украинская война. Также стороны будут обсуждать напряженность, которая существует между Китаем и ЕС в области торговли.

Впоследствии китайский лидер отправится в Сербию и Венгрию.

Подробнее о шестидневном турне Си Цзиньпина по Европе — читайте на Фактах ICTV.

Обмен всех на всех: патриарх Варфоломей о военнопленных

Во время Пасхальной мессы, вселенский патриарх Варфоломей, который является духовным лидером православных христиан, заявил, что молится за справедливый мир в многострадальной Украине и поддерживает идею по обмену всех на всех между Украиной и Россией.

— Духовно мы поддерживаем инициативу по обмену военнопленными между Россией и Украиной по случаю великого праздника Пасхи. Это было бы очень конкретным выражением силы Воскресения. Мы молим Господа милости просветить наши умы и сердца, чтобы мы могли идти путем истины и свободы, полные воскресения и надежды, с воскресшим Христом на наших устах, — сказал патриарх.

Снаряды для артиллерии

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall объявил, что передаст Украине прототипы снарядов для артиллерии дальностью до 100 км.

До этого, как указывают эксперты, украинские военные имели артбоеприпасы с максимальной дальностью около 70 км.

Что известно о новых поставках снарядов для артиллерии от Rheinmetall — читайте на Фактах ICTV.

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