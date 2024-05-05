Єдиний Великдень, обстріл Харкова та Полтави і Сі Цзіньпін у Парижі: головні новини 5 травня

У день, коли усі православні християни святкують Великдень, Росія знову вчинила воєнний злочин та обстріляла Харків та Полтаву, внаслідок чого є постраждалі.

Своєю чергою лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав своє турне Європою, в рамках якого, як очікується, він буде обговорювати і війну між Росією та Україно.

Що відбулося в Україні та світі за добу 5 травня 2024 року – читайте далі в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Зараз дивляться

Нічний обстріл Шахедами

В ніч проти Великодня, 5 травня, росіяни обстріляли ударними безпілотниками українські міста та селища. Ворог випустив 24 БпЛа Shahed 136/131.

Атака здійснювалась з Півночі та з Півдня – із Курської області та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Протиповітряній обороні України вдалось збити 23 з 24 ударних безпілотників.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, сили ППО приземлили ворожі безпілотники в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Атака по Харкову

Російські воєнні злочинці вчергове завдали ударів по Харкову авіабомбою, внаслідок чого є поранені серед цивільних.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупанти поцілили по житловій забудові.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, станом на 18:20 кількість травмованих зросла до 14 людей.

Росіяни влучили у приватний сектор між будинками, є пошкоджені домівки, вибило вікна. Також пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі.

Обстріл Полтави

Також у Великдень вибухи лунали й у Полтаві. Російські терористи били по цивільній інфраструктурі міста.

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді.

На щастя, ніхто не постраждав.

Під час тривоги командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про активність ворожої тактичної авіації на Сході та загрозу запуску ракет. Згодом військові повідомили про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.

Сі Цзіньпін у Європі

Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Парижа, тим самим розпочавши тур країнами Європи. Під час візиту у Францію Сі зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Очікується, що однією з головних тем буде російсько-українська війна. Також сторони будуть обговорювати напруженість, яка існує між Китаєм та ЄС у галузі торгівлі.

Згодом китайський лідер вирушить до Сербії та Угорщини.

Детальніше про шестиденне турне Сі Цзіньпіна Європою – читайте на Фактах ICTV.

Обмін всіх на всіх: патріарх Варфоломій про військовополонених

Під час Великодньої меси, вселенський патріарх Варфоломій, який є духовним лідером православних християн, заявив, що молиться за справедливий мир у багатостраждальній Україні та підтримує ідею щодо обміну всіх на всіх між Україною та Росією.

– Духовно ми підтримуємо ініціативу щодо обміну військовополоненими між Росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним виразом сили Воскресіння. Ми молимо Господа милості просвітити наші уми та серця, щоб ми могли йти шляхом істини й свободи, повні воскресіння і надії, з воскреслим Христом на наших устах, – сказав патріарх.

Снаряди для артилерії

Німецький зброярський концерн Rheinmetall оголосив, що передасть Україні прототипи снарядів для артилерії дальністю до 100 км.

До цього, як вказують експерти, українські військові мали артбоєприпаси з максимальною дальністю близько 70 км.

Що відомо про нові поставки снарядів для артилерії від Rheinmetall – читайте на Фактах ICTV.

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