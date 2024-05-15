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Наступление РФ на Харьковском направлении замедлилось – ISW

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Темпы наступления российских оккупационных войск на севере Харьковской области, вероятно, замедлились в течение последних суток.

Наступление РФ на Харьков: оценка аналитиков ISW

В Институте изучения войны (ISW) считают, что РФ предпочитает создание буферной зоны в районе международной границы, а не более глубокое проникновение на территорию Харьковской области, как и прогнозировали накануне его аналитики.

Свою оценку ситуации они подкрепляют заявлениями, в частности, руководителя ГУР Кирилла Буданова, о том, что ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется, а в Генштабе сказали, что украинские силы начали зачистку Волчанска, нанося удары по российским штурмовым группам в населенном пункте.

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— Несколько российских и украинских источников также сообщили, что российские войска применяют новую тактику на этом направлении, используя небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек для проникновения на украинские позиции, перед тем, как объединиться с другими небольшими штурмовыми группами в большую ударную группу, — отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, использование РФ малых штурмовых групп лишь увеличит потери живой силы и техники, а также замедлит общие темпы ее наступления на этом направлении.

— Один российский военный комментатор, который ранее служил инструктором подразделения Штурм-Z, пожаловался, что кадры с небольшими российскими штурмовыми группами свидетельствуют о плохой подготовке, а не о новой эффективной тактике, — говорится в сводке ISW.

По оценкам ISW, если темпы российских операций останутся относительно ниже, оккупанты, вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и создании бокового выступа в Харьковской области путем объединения усилий на Липцах и Волчанске и создания буферной зоны в приграничной зоне, вместо того, чтобы продвигаться вглубь.

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Накануне вечером Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска переместились на более выгодные позиции в районе Волчанска и Лукьянцев Харьковской области для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь.

В то же время за последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1 510 российских оккупантов.

Источник: ISW
Армия России, Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія, Харьков, Харьковская область
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