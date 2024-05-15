Наступ РФ на Харківському напрямку сповільнився – ISW

Темпи наступу російських окупаційних військ на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнилися протягом останньої доби.

Наступ РФ на Харків: оцінка аналітиків ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що РФ надає перевагу створенню буферної зони в районі міжнародного кордону, а не глибшому проникненню на територію Харківської області, як і прогнозували напередодні його аналітики.

Свою оцінку ситуації вони підкріплюють заявами, зокремай керівника ГУР Кирила Буданова, про те, що ситуація в Харківській області повільно стабілізується, а в Генштабі сказали, що українські сили почали зачистку Вовчанська, завдаючи ударів по російських штурмових групах у населеному пункті.

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– Кілька російських і українських джерел також повідомили, що російські війська застосовують нову тактику на цьому напрямку, використовуючи невеликі штурмові групи чисельністю не більш ніж п’ять осіб для проникнення на українські позиції, перед тим, як об’єднатися з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну групу, – зауважують в ISW.

На думку аналітиків, використання РФ малих штурмових груп лише збільшить втрати живої сили і техніки, а також уповільнить загальні темпи її наступу на цьому напрямку.

– Один російський військовий коментатор, який раніше служив інструктором підрозділу Штурм-Z, поскаржився, що кадри з невеликими російськими штурмовими групами свідчать про погану підготовку, а не про нову ефективну тактику, – йдеться у зведенні ISW.

За оцінками ISW, якщо темпи російських операцій залишаться відносно нижчими, окупанти, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій і створенні бокового виступу в Харківській області шляхом об’єднання зусиль на Липцях і Вовчанську та створення буферної зони в прикордонній зоні, замість того, щоби просуватися вглиб.

Напередодні ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська перемістилися на вигідніші позиції в районі Вовчанська та Лук’янців Харківської області задля збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат.

Водночас за останню добу Збройні сили України ліквідували ще 1 510 російських окупантів.

Джерело : ISW

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