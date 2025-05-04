Константин Криволап, авиационный эксперт
Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
”Бавовна” в Крыму, изменения возле Покровска и соглашение о недрах: события фронта на неделе
В настоящее время украинские военные сдерживают около 60 тысяч оккупантов на Покровском направлении. Там ситуация самая горячая, активность вышла на рекордные показатели.
К тому же, в Крыму в последние дни сильно “штормит” — там беспилотники атакуют аэродромы, что является важной частью демилитаризации полуострова.
О последних событий в Крыму и влиянии “бавовны” на способность РФ атаковать Украину баллистикой Факты ICTV расспросили у авиационного эксперта Константина Криволапа, а о соглашении о недрах между США и Украиной в контексте войны и заявлении спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога относительно переговоров в Лондоне — у политолога Владимира Фесенко.
- Ситуация на Курщине, Херсонщине и других направлениях
- Соглашение о недрах между Украиной и США
- Переговоры в Лондоне, режим тишины и сигналы Кремля
- РФ вывела в Черное море Калибры
- “Бавовна” в Крыму
Ситуация на Курщине, Херсонщине и других направлениях
Украинские военные продолжают удерживать плацдарм на территории Курской области РФ, сообщил в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Владислав Селезнев. На границе продолжаются активные боевые действия. В частности, не только в Курской, а частично — в Брянской и Белгородской областях.
Заявления РФ о якобы создании “полосы безопасности” в приграничных районах Сумской области он назвал фейком. К тому же, Россия пытается зайти на территорию Сумщины, чтобы заблокировать украинский плацдарм. Однако, говорит эксперт, специфика рельефа и условий местности такова, что вести наступательные действия там сложно.
В Херсонской области россияне пытаются высадиться на остров Бугаз возле Кизомыса в Херсонской области. Как отмечает пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, такие попытки врага связаны со стремлением захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр.
И то, что на суше Крыма враг имел существенные потери, влияет на ситуацию на Юге в позитивном для украинской стороны ключе.
На Покровском направлении армия РФ переходит в формат пехотной войны и все меньше применяет бронетехнику.
– Наиболее активным сейчас является Покровское направление и активность на нем просто вышла опять же на рекордные показатели. Она сравнима с самыми активными днями той кампании, которую россияне безуспешно пытались провести в январе-феврале этого года.
Возможно, немного изменилась тактика, может, немного изменились масштабы в некоторых моментах, потому что они все чаще наступают на мотоциклах, все чаще используют малые пехотные группы, но интенсивность очень высока, — сообщил пресс-секретарь ОСГВ Хортица Виктор Трегубов.
К тому же, враг пытается обойти Покровск и перерезать дорогу, ведущую в Константиновку. В настоящее время украинские военные сдерживают около 60 тысяч оккупантов на Покровском направлении.
Не менее активны также Лиманское, Новопавловское и Торецкое направления.
Соглашение о недрах между Украиной и США
В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.
Президент Дональд Трамп, комментируя подписание документа, заявил, что это хорошо не только для США, но и для Украины, “так как американское присутствие на месте раскопок поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районе, где будут проводиться работы”.
Как отметил политолог Владимир Фесенко, главный эффект этого соглашения связан именно с контекстом войны. Во-первых, это меняет отношение Трампа и его администрации к Украине.
– Будем откровенны, Трампу Украина была не интересна. Более того, как свидетельствуют многие источники, люди, которые работали с Трампом и работают, по отношению к Украине у него скорее были такие негативные коннотации, негативные эмоции по разным причинам, — говорит он.
По словам эксперта, интерес Трампа наблюдался лишь в том, чтобы завершить войну, однако затем появился риск, что США выйдут из переговорного процесса. И дальше добавилось это ресурсное соглашение, как второй интерес Трампа.
— Несмотря на то, что сначала Трамп сформировал цель соглашения, как инструмент возврата американских денег, предоставленных Украине за президентства Джо Байден, мы отстояли собственные интересы и в документе не значится долг за предоставленную Штатами в течение трех лет полномасштабной войны помощь, — отметил он.
В целом, это соглашение оживило американо-украинские отношения и дало определенные положительные моменты.
— Это формирует интерес Трампа к нашей стране, плюс мы видим сам факт подписания этого соглашения поменяло отношение к Зеленскому и Украине с негативного на положительное. И здесь уже хорошо, – говорит Владимир Фесенко.
Еще один важный эффект от соглашения о недрах связан именно с контекстом войны, поскольку, как отмечает политолог, по факту оно будет работать, когда закончится война. И здесь появляется мощный интерес Трампа к тому, чтобы в Украине как можно быстрее наступил мир.
— Соглашение будет работать в том случае, если война закончится. Если будет война, сделка не будет работать. Просто по факту войны не будет инвестиций и неизвестно, что дальше будет. Это соглашение формирует у Трампа интерес завершить эту войну. Не бросить все, если не выходит, а все же приложить больше усилий и достичь мира. Заставить Путина завершить эту войну, – отмечает эксперт.
Однако сработает ли этот интерес или нет, конечно, никто сказать не может, однако перспективы действительно положительные в этом контексте.
Также, отмечает Владимир Фесенко, на перспективу здесь есть дополнительные положительные моменты, связанные с тем, что после завершения войны это соглашение может способствовать привлечению прямых инвестиций со стороны США.
– Потому что для разработки природных ископаемых, особенно редкоземельных металлов, нужны дополнительные инвестиции. И здесь так или иначе потребуются инвестиции со стороны США. А деньги уже потом будут как прибыль, которая будет распределяться в рамках фонда, – добавил он.
Еще один положительный аспект соглашения состоит в том, что оно открывает возможность для Украины получать американское оружие.
– Следует обратить внимание на тот факт, что в день подписания этого соглашения и думаю, что это не случайность, появилась информация, что будет контракт на оружие и военно-технические услуги со стороны США на $50 млн. И сегодня появилась информация, что будет контракт по F-16 на $300 млн, – говорит он.
По словам Владимира Фесенко, это уже указывает на возобновление военно-технического сотрудничества между Украиной и США.
Что касается безопасности для Украины, то здесь нет никаких гарантий, что это соглашение даст данный эффект. В этом контексте есть примеры как положительные, так и не совсем обнадеживающие.
– Сам по себе факт наличия активов американских не гарантирует безопасность. Мы это увидели по Афганистану. У нас, кстати, не скажу, что были большие американские активы на нашей территории, но были. Тем не менее, это не повлияло на россиян.
Однако есть и другой показательный положительный пример с металлургическим заводом АрселорМиттал в Кривом Роге, который россияне, несмотря на постоянные атаки города, почти не трогают, в частности, не бьют по главному объекту. Это, по-видимому, не случайно. АрселорМиттал хоть и принадлежит Индии, а не США, но тем не менее, – добавляет Владимир Фесенко.
Однако есть определенные риски, которые могут возникнуть при подписании технического соглашения. Тут есть опасность, что могут появиться экономические противоречия. И тогда главное будет найти баланс между нашими и американскими интересами.
Будут ли россияне трогать американские активы или будут воевать против Украины? – являются открытыми вопросами. Здесь все зависит от того, какими будут отношения между США и Россией, насколько будут большие риски для РФ. Однако есть мнение, что все же большие экономические интересы со стороны США к Украине будут сдерживать Россию от новой войны против нас.
То есть это не прямая гарантия безопасности, это не обещание воевать за нас, это не 5 статья НАТО, но, тем не менее, соглашение запускает экономический интерес сдерживания России.
Переговоры в Лондоне, режим тишины и сигналы Кремля
Хотя переговоры между представителями Украины, Великобритании, Франции, Германии и США не являются событием этой недели, однако несколько дней назад специальный представитель президента США Кит Келлог сделал довольно интересное заявление. Он отметил, что во время встречи, которая прошла 23 апреля, украинская и американская стороны обсудили список условий, который включает 22 “очень конкретных” действия. Однако он не раскрыл, о чем именно идет речь.
– А что это за 22 пункта? Это уже интересно, но этого никто не знает. Здесь мы можем только предполагать, о чем может идти речь. Возможно, подразумевается совместно и американский план, и ответ Украины на него. Скорее всего, эти пункты – это замечания Украины и наших европейских партнеров, в частности, относительно Крыма. Что мы, во-первых, не можем признать остров российским и, во-вторых, критически относимся к тому, чтобы США признали Крым за Россией, — добавил Владимир Фесенко.
Еще одним замечанием, прописанным в этих 22 пунктах, может быть, по мнению Владимира Фесенко, перспектива членства Украины в НАТО.
— Поэтому, я думаю, что, скорее всего, Келлог имел в виду, что было найдено определенное понимание относительно этих двух пунктов, или возможности компромисса по указанным вопросам. Я не думаю, что речь шла о том, что согласован какой-то документ, который включает эти два пункта, однако это указывает на то, что было определенное положительное продвижение, — добавил он.
Кроме того, на повестке дня тема прекращения огня и вот здесь соглашение о недрах между нашей страной и США является сигналом Москве о важности долговременного и полного прекращения огня в Украине. Как отмечает Владимир Фесенко, это месседж – либо РФ соглашаетесь на режим тишины, либо Америка будет возобновлять поставки оружия и военных услуг для Украины.
И подписание соглашения о недрах между Украиной и США, и информация со стороны Келлога о 22 пунктах, и заявления со стороны ЕС о подготовке 17 пакета санкций против РФ — все это происходит на фоне предложения кремлевского диктатора Владимира Путина ввести режим тишины на три дня пока в Москве будет проходить парад к 9 мая.
На такое заявление президента РФ украинская сторона дала ясно понять, что Украина согласна на перемирие с любого дня, хоть и с 7 мая, но на 30 дней.
– Мы просто либо находимся в состоянии войны, либо Путин демонстрирует свою готовность к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужно 7 мая – нам все равно. С 7-го – на 30 дней, – отметил президент Украины Владимир Зеленский.
И в этом вопросе Украину поддерживают США. Проблема только в России, отмечает Владимир Фесенко. И сейчас фактически в переговорном процессе возникла кризисная ситуация, поскольку сама Россия вновь начала выдвигать требования. Даже российские СМИ пишут об эффекте зависания и сложных требованиях со стороны РФ.
— Для РФ главное – это пропагандистский политический эффект от 9 мая, поэтому Путин и предложил это перемирие. Переговоры сейчас не входят в планы Путина до 9 мая, потому что они могут противоречить всему пафосу Дня победы, 80-летия.
Так что если для Путина будет актуально сохранить перспективу переговоров с Трампом, я думаю, что россияне могут вернуться к переговорному процессу после 9 мая, — отмечает политолог.
А дальше вопрос формата, где и как это произойдет. Скорее всего, судя по заявлениям Госдепа США, речь может идти о прямых переговорах. И заявления американского ведомства, что они не будут посредниками, вовсе не означают, что США выйдут из переговоров.
США все равно должны инициировать переговоры, могут быть медиаторами переговоров, потому что без реального посредника провести переговоры между Украиной и Россией невозможно, отмечает Владимир Фесенко.
РФ вывела в Черное море Калибры
Утром 2 мая РФ вывела в Черное море 15 кораблей. Треть из них как раз носители крылатых ракет Калибр. Как отмечает авиационный эксперт Константин Криволап, такие действия РФ носят демонстративный характер и являются определенным фактором давления на Украину.
— Ну, сейчас, к сожалению, очень напряженное время и связано оно, в первую очередь, с политическими вопросами — с парадом в Москве к 9 мая, заявлениями о введении режима тишины. РФ хочет трехдневное прекращение огня, а Украина 30-дневное, — отмечает эксперт.
По его мнению, в это время РФ начнет демонстративно перемещать Калибры, но это не значит, что она будет их запускать. Однако угроза все же есть, однако не столь разрушительна, как, например, от Искандеров.
— Сейчас риск есть каждый час, потому что основная угроза – это не Калибры. Их они будут запускать так, чтобы они к утру подходили к нам, они летают со скоростью 700-800 км в час. Эту угрозу мы можем осознавать и рассчитать, когда эти ракеты будут здесь. А вот от пуска до удара Искандерами считанные минуты, – добавил эксперт.
Так что воздушной тревогой не стоит пренебрегать, особенно следующие несколько дней. Следует учитывать тот факт, что РФ усилила психологическое давление на гражданских, показательно атакуя гражданские объекты.
— Поэтому, если воздушная тревога, то здесь не нужно ее игнорировать, поскольку, если раньше была хоть небольшая видимость того, что РФ собирается бить по военным целям, по объектам инфраструктуры, то сейчас они конкретно терроризируют гражданское население, — подчеркнул Константин Криволап.
Таким образом, перед Парадом к 9 мая в Кремле наблюдается историческое состояние, поэтому нужно быть осмотрительными и реагировать на воздушную тревогу.
“Бавовна” в Крыму
Последние два дня в Крыму громко. Местные жители в Telegram-пабликах пишут, что такого налета не было давно. 2 мая, по неофициальной информации, целью дронов были аэродромы Кача и Бельбек у Севастополя, аэродром и военная часть в Гвардейском, аэродром Саки в Новофедоровке.
В ночь на 3 мая основной удар беспилотников был направлен именно на Новороссийск. Как отметил президент Владимир Зеленский, за сутки в результате успешной операции на территории Крыма был уничтожен еще один, второй российский самолет.
Как отметил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире 24 Канала, Украина начала новый этап реализации стратегии по вытеснению Черноморской флотилии России.
Со своей стороны руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что демилитаризация Крыма является важной составляющей безопасности в Черном море.
– Для России, как и при СССР, Крым – это военная база. И это прямая угроза судоходству. Также с временно оккупированного полуострова совершаются удары по украинским городам. Взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности, — подчеркнул Андрей Коваленко.
На днях спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире марафона также отмечал, что Россия использует Крым, как площадку для запуска баллистики по Украине.
– Таким образом они пытаются сократить расстояние, время полета, чтобы уменьшить время реакции за счет того, что дистанция небольшая. Баллистику и ТРК они перемещают и прячут по Крыму, и отследить их размещение и места запусков довольно сложно, потому что это мобильная платформа. И к сожалению, пока эта территория не будет освобождена, она для этого и будет использоваться, — добавил он.
Со своей стороны, авиационный эксперт Константин Криволап говорит, что ударами последних дней в Крыму мы расчищали путь для наших беспилотников и для наших крылатых ракет. Конечно, обстрелы баллистики не прекратятся, но подобные операции Сил обороны уже являются существенным результатом.
Таким образом, на этой неделе произошли важные события, которые могут повлиять на завершение войны в Украине, в частности, это касается соглашения о недрах. Сейчас этот момент является дополнительным стимулом, мотивом для Трампа все же приложить большие усилия для установления мира в Украине, поскольку договоренности заработают на полную только после прекращения огня.
На фоне заявлений Путина о введении режима тишины до 9 мая, РФ показательно выводит в Черное море Калибры. Таким образом, страна-агрессор оказывает психологическое давление на украинцев и пытается заставить согласиться на ее условия относительно трехдневного перемирия.