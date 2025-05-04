”Бавовна” в Крыму, изменения возле Покровска и соглашение о недрах: события фронта на неделе

В настоящее время украинские военные сдерживают около 60 тысяч оккупантов на Покровском направлении. Там ситуация самая горячая, активность вышла на рекордные показатели.

К тому же, в Крыму в последние дни сильно “штормит” — там беспилотники атакуют аэродромы, что является важной частью демилитаризации полуострова.

О последних событий в Крыму и влиянии “бавовны” на способность РФ атаковать Украину баллистикой Факты ICTV расспросили у авиационного эксперта Константина Криволапа, а о соглашении о недрах между США и Украиной в контексте войны и заявлении спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога относительно переговоров в Лондоне — у политолога Владимира Фесенко.

Сейчас смотрят

Ситуация на Курщине, Херсонщине и других направлениях

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм на территории Курской области РФ, сообщил в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Владислав Селезнев. На границе продолжаются активные боевые действия. В частности, не только в Курской, а частично — в Брянской и Белгородской областях.

Заявления РФ о якобы создании “полосы безопасности” в приграничных районах Сумской области он назвал фейком. К тому же, Россия пытается зайти на территорию Сумщины, чтобы заблокировать украинский плацдарм. Однако, говорит эксперт, специфика рельефа и условий местности такова, что вести наступательные действия там сложно.

В Херсонской области россияне пытаются высадиться на остров Бугаз возле Кизомыса в Херсонской области. Как отмечает пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, такие попытки врага связаны со стремлением захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр.

И то, что на суше Крыма враг имел существенные потери, влияет на ситуацию на Юге в позитивном для украинской стороны ключе.

На Покровском направлении армия РФ переходит в формат пехотной войны и все меньше применяет бронетехнику.

– Наиболее активным сейчас является Покровское направление и активность на нем просто вышла опять же на рекордные показатели. Она сравнима с самыми активными днями той кампании, которую россияне безуспешно пытались провести в январе-феврале этого года. Возможно, немного изменилась тактика, может, немного изменились масштабы в некоторых моментах, потому что они все чаще наступают на мотоциклах, все чаще используют малые пехотные группы, но интенсивность очень высока, — сообщил пресс-секретарь ОСГВ Хортица Виктор Трегубов.

К тому же, враг пытается обойти Покровск и перерезать дорогу, ведущую в Константиновку. В настоящее время украинские военные сдерживают около 60 тысяч оккупантов на Покровском направлении.

Не менее активны также Лиманское, Новопавловское и Торецкое направления.

Соглашение о недрах между Украиной и США

В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.

Президент Дональд Трамп, комментируя подписание документа, заявил, что это хорошо не только для США, но и для Украины, “так как американское присутствие на месте раскопок поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районе, где будут проводиться работы”.

Как отметил политолог Владимир Фесенко, главный эффект этого соглашения связан именно с контекстом войны. Во-первых, это меняет отношение Трампа и его администрации к Украине.

– Будем откровенны, Трампу Украина была не интересна. Более того, как свидетельствуют многие источники, люди, которые работали с Трампом и работают, по отношению к Украине у него скорее были такие негативные коннотации, негативные эмоции по разным причинам, — говорит он.

По словам эксперта, интерес Трампа наблюдался лишь в том, чтобы завершить войну, однако затем появился риск, что США выйдут из переговорного процесса. И дальше добавилось это ресурсное соглашение, как второй интерес Трампа.

— Несмотря на то, что сначала Трамп сформировал цель соглашения, как инструмент возврата американских денег, предоставленных Украине за президентства Джо Байден, мы отстояли собственные интересы и в документе не значится долг за предоставленную Штатами в течение трех лет полномасштабной войны помощь, — отметил он.

В целом, это соглашение оживило американо-украинские отношения и дало определенные положительные моменты.

— Это формирует интерес Трампа к нашей стране, плюс мы видим сам факт подписания этого соглашения поменяло отношение к Зеленскому и Украине с негативного на положительное. И здесь уже хорошо, – говорит Владимир Фесенко.

Еще один важный эффект от соглашения о недрах связан именно с контекстом войны, поскольку, как отмечает политолог, по факту оно будет работать, когда закончится война. И здесь появляется мощный интерес Трампа к тому, чтобы в Украине как можно быстрее наступил мир.

— Соглашение будет работать в том случае, если война закончится. Если будет война, сделка не будет работать. Просто по факту войны не будет инвестиций и неизвестно, что дальше будет. Это соглашение формирует у Трампа интерес завершить эту войну. Не бросить все, если не выходит, а все же приложить больше усилий и достичь мира. Заставить Путина завершить эту войну, – отмечает эксперт.

Однако сработает ли этот интерес или нет, конечно, никто сказать не может, однако перспективы действительно положительные в этом контексте.

Также, отмечает Владимир Фесенко, на перспективу здесь есть дополнительные положительные моменты, связанные с тем, что после завершения войны это соглашение может способствовать привлечению прямых инвестиций со стороны США.

– Потому что для разработки природных ископаемых, особенно редкоземельных металлов, нужны дополнительные инвестиции. И здесь так или иначе потребуются инвестиции со стороны США. А деньги уже потом будут как прибыль, которая будет распределяться в рамках фонда, – добавил он.

Еще один положительный аспект соглашения состоит в том, что оно открывает возможность для Украины получать американское оружие.

– Следует обратить внимание на тот факт, что в день подписания этого соглашения и думаю, что это не случайность, появилась информация, что будет контракт на оружие и военно-технические услуги со стороны США на $50 млн. И сегодня появилась информация, что будет контракт по F-16 на $300 млн, – говорит он.

По словам Владимира Фесенко, это уже указывает на возобновление военно-технического сотрудничества между Украиной и США.