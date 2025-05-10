Парад с разрешения Украины, послание Си Трампу и ситуация на фронте: главные новости недели

За неделю на фронте произошло 1 225 боевых столкновений, российская армия потеряла не менее 7 770 своих военных. Самыми тяжелыми остаются Покровское, там происходит больше всего всех боев, Новопавловское, Торецкое и Лиманское направления.

Уходящая неделя отметилась и рядом очень важных событий. Речь идет о сбивании двух вражеских истребителей Су-30, удары по российским оборонным заводам и аэродромам, ратификации важного соглашения о недрах и создании спецтрибунала по военным преступлениям РФ.

Факты ICTV рассказывают, какая ситуация на фронте за неделю, где ВСУ имеют достижения и для чего кремлевскому диктатору Путину понадобилось трехдневное псевдоперемирие.

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Важные события недели

Так, над Черным море наши надводные дроны Magura-7 ракетами сбили два российских многоцелевых истребителя Су-30. Теперь Литва интересуется производством надводных морских дронов для себя и для Украины.

Ночью 7 мая дальнобойные дроны СБУ поразили два завода военно-промышленного комплекса в российском тылу — Базальт и Сплав. Базальт — главное оборонное предприятие по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск вражеской армии. Сплав — единственное в России предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны. Также 7 мая дроны ударили по авиабазе Кубинка в Московской области и по аэродрому Шайковка в Калужской области.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение о недрах, полезных ископаемых и редкоземельных металлах между Украиной и США. Поздно вечером президенты Зеленский и Трамп поздравили друг друга с ратификацией и обсудили конкретные шаги для достижения мира.

Что касается перемирия, то спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог отметил, что Киев согласился на всеобъемлющее перемирие с Россией, и процесс тормозит именно российский президент Владимир Путин. А еще Келлог заявил, что Украина готова к замораживанию войны и отводу своих войск, чтобы создать 30-километровую демилитаризованную зону вокруг фронта. В Москве заявили, что якобы готовы поддержать 30-дневное перемирие, однако при условии остановки поставок западного вооружения Киеву и прекращения подготовки украинских военных.

10 мая в Киеве лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Россию согласиться на 30-дневное полное и безусловное прекращение огня, чтобы дать шанс мирным переговорам. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что американский президент Дональд Трамп явно теряет терпение в отношении Путина, поэтому Россию ожидает усиление санкций из-за промедления с введением 30-дневного перемирия.

Освобождение лесного участка на Харьковщине

Ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который Украина отмечает 8 мая, 13 бригада Нацгвардии Хартия во взаимодействии с 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко освободили лесной массив к северу от села Липцы, что на Харьковщине. Кстати, россияне эту территорию называли Берлином.

Общая площадь деоккупированной территории составляет более 200 гектаров.

Враг начал наступление на этом участке еще в ноябре 2024 года. По словам наших военных, возвращение контроля над этим лесом лучше защищает Харьков — ведь через Липцы идет прямая дорога в харьковский район Северная Салтовка.

За время ведения боев на этом участке российские захватчики потеряли погибшими и ранеными почти 1 500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

Покровское направление

Покровское направление остается самым тяжелым на фронте. Там даже во время “парадного перемирия” не стихали бои и взрывы. По данным ОСУВ Хортица, на Покровском направлении враг сосредоточил значительные силы и использует все имеющееся вооружение. Россияне пытаются зайти в сам Покровск с разных направлений: с запада, востока и юга.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), геолокационные кадры за 8 мая указывают на то, что россияне продвинулись в центр Зверево (на юго-запад от Покровска).

Также враг продолжает активные атаки в районе Гродовки, Луча и Елизаветовки, на юго-восток от города Покровск в районе Новоторецкого, и на юг от Покровска — район Даченского и на юго-запад от Покровска в районе Удачного, Котляровки и Звирово. 8 мая в ОСУВ Хортица сообщили, что российские войска на 14 мотоциклах и другом легком транспорте пытались атаковать в направлении Покровска.

Новопавловское направление

По данным ISW, по состоянию на 9 мая фиксируется продвижение врага в центральной части Котляровки (северо-восточнее Новопавловки). Враг активно атакует в районе Новоалександровки и в направлении Новомихайловки, а также в районе Преображенки и в сторону Троицкого.

По данным Генерального штаба ВСУ, вражеская армия 8 и 9 мая нарушили договоренности о прекращении огня и атаковали на северо-запад от Большой Новоселки в районе Бурлацкого, Вольного Поля и Привольного. Также враг пытался продвинуться в районе Новоселки, Зеленого Поля, Ровнополья и Новополья. Геолокационные кадры за 7 мая указывают на то, что российские войска продвинулись на юго-восток от Днепроэнергии (к северу от Великой Новоселки).

Лиманское направление

Россияне не прекращают попытки наступления на правом берегу реки Черный Жеребец в северо-западном направлении. Оккупанты постоянно усиливают свои силы и средства на этом плацдарме для непрерывности штурмов.

По данным Deep State, в районе Лимана ситуация смешанная — есть участки, где враг очень активно штурмует и ведет обстрелы.

Генеральный штаб ВСУ заявил, что российские войска нарушили договоренности о прекращении огня и атаковали к северу от Лимана возле Редкодуба, Липового, Зеленой Долины и Нового Мира; также к северо-востоку от Лимана возле Колодязов и Новомихайловки; и к востоку от Лимана возле Торского.

На Лиманском направлении враг продолжает атаковать небольшими пехотными группами.

Северское направление

На Северском направлении российские войска нарушили “парадное перемирие”, атаковав возле Белогоровки (к северо-востоку от Северска) и Федоровки (к югу от Северска). Кроме того, враг был активен у самого Часового Яра, к югу от него возле Белой Горы и к юго-востоку от Часового Яра возле Курдюмовки.

Представитель оперативно-тактической группировки Луганск Дмитрий Запорожец сообщил, что 9 мая россияне при поддержке беспилотников били со стороны Калиновки в направлении центральной части Часового Яра.

Торецкое направление

8 и 9 мая у самого Торецка, а также у Дилеевки, Дачного и Крымского, и к западу от Торецка возле Щербиновки и к юго-западу от Торецка возле Александрополя россияне нарушили “парадное перемирие”.

Кроме того, оккупационные войска активизировали использование FPV-дронов и оптоволоконных дронов вблизи Леонидовки (к юго-западу от Торецка), и, вероятно, для поддержки наступательных операций вблизи Сухой Балки.

Псевдоперемирие для парада в Москве

Российский президент Владимир Путин еще 28 апреля объявил о “перемирии” в честь 9 мая, которое должно продолжаться — с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Однако сводки Генерального штаба ВСУ показывают, что никаким перемирием или тишиной на фронте даже не пахло — все три дня на фронте фиксировалось более 190 вражеских атак.

Политолог, кандидат политических наук, доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игорь Рейтерович отметил, что Путин и не собирался соблюдать режим тишины, но объявление трехдневного перемирия ему было нужно для проведения пропагандистского парада в Москве в честь 9 мая — сакральной даты для россиян.

Так, в ночь на 8 мая над территорией Украины сбили 20 вражеских дронов, а вот в ночь на 9 мая российских беспилотников не было.

— Ему надо было провести и обезопасить парад. Путин демонстративно не запустил дроны по Украине. Таким образом он “просил” — дайте мне быстренько провести парад. И он его провел, — говорит политолог.

По словам Игоря Рейтеровича, сам парад на Красной площади имел довольно жалкий вид, потому что даже в российской среде не вызвал какого-то большого восторга. А еще у некоторых россиян есть понимание, что парад провели, потому что типа “Украина позволила”.

— Россияне прямо так не говорят, но их логика такова — если бы Украина захотела, то могла бы 24 часа направлять дроны в сторону Москвы. Путин просто прикрылся лидерами иностранных стран, которые приехали на парад, — говорит политический эксперт.

Игорь Рейтерович не сомневается, что на Западе прекрасно понимают, что объявлением этого трехдневного “перемирия” Путин отнюдь не показывает, что готов к длительному и устойчивому миру.

Перемирие закончилось в 00:00 11 мая. Это означает, что мяч на поле кремлевского диктатора и ему надо либо продлить перемирие, либо же отказаться от этого, но при этом обвинив Украину в том, что она якобы его нарушила.

— Но как же нарушила, если Путин парад провел? 9 мая на Россию ничего не летело, и дроны не летели. Так что Украина ничего не нарушила. То есть ситуация отнюдь не на стороне Путина. Да еще и президент Владимир Зеленский и Трамп оперативно поговорили, и в заявлениях Белого дома и Банковой Украина и США призывают Россию идти на 30-дневное безусловное перемирие, — отмечает Игорь Рейтерович.

Если Путин после таких призывов снова начнет открещиваться от перемирия, то на Западе это воспримут однозначно — Москва мира не хочет.

Для чего Путину парад в Москве