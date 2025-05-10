Парад із дозволу України, послання Сі Трампу і ситуація на фронті: головні новини тижня

За тиждень на фронті відбулося 1 225 бойових зіткнень, російська армія втратила щонайменше 7 770 своїх військових. Найважчими залишаються Покровський, там відбувається чи не найбільше усіх боїв, Новопавлівський, Торецький і Лиманський напрямки.

Тиждень, що минає, відзначився й низкою дуже важливих подій. Ідеться про збиття двох ворожих винищувачів Су-30, удари по російських оборонних заводах та аеродромах, ратифікацію важливої угоди про надра та створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ.

Факти ICTV розповідають, яка ситуація на фронті за тиждень, де ЗСУ мають здобутки та для чого кремлівському диктатору Путіну знадобилося триденне псевдоперемир’я.

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Важливі події тижня

Так, над Чорним море наші надводні дрони Magura-7 ракетами збили два російські багатоцільові винищувачі Су-30. Тепер Литва цікавиться виробництвом надводних морських дронів для себе і для України.

Уночі 7 травня далекобійні дрони СБУ уразили два заводи військово-промислового комплексу в російському тилу – Базальт і Сплав. Базальт – головне оборонне підприємство з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ ворожої армії. Сплав – єдине у Росії підприємство, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню та патрони. Також 7 травня дрони вдарили по авіабазі Кубинка в Московській області та по аеродрому Шайковка в Калузькій області.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про надра, корисні копалини та рідкісноземельні метали між Україною та США. Пізно ввечері президенти Зеленський і Трамп привітали один одного із ратифікацією та обговорили конкретні кроки задля досягнення миру.

Щодо перемир’я, то спецпредставник США з питань України Кіт Келлог наголосив, що Київ погодився на всеосяжне перемир’я з Росією, та процес гальмує саме російський президент Володимир Путін. А ще Келлог заявив, що Україна готова до замороження війни та відведення своїх військ, щоби створити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо фронту. У Москві заявили, що нібито готові підтримати 30-денне перемир’я, однак за умови зупинення постачань західного озброєння Києву і припинення підготовки українських військових.

10 травня у Києві лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі закликали Росію погодитися на 30-денне повне і безумовне припинення вогню, щоб дати шанс мирним переговорам. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що американський президент Дональд Трамп вочевидь втрачає терпець щодо Путіна, тож на Росію очікує посилення санкцій через зволікання із запровадженням 30-денного перемир’я.

Звільнення лісової ділянки на Харківщині

До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який Україна відзначає 8 травня, 13 бригада Нацгвардії Хартія у взаємодії з 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка звільнили лісовий масив на північ від села Липці, що на Харківщині. До речі, росіяни цю територію називали Берліном.

Загальна площа деокупованої території становить понад 200 гектарів.

Ворог почав наступ на цій ділянці ще у листопаді 2024 року. За словами наших військових, повернення контролю над цим лісом краще убезпечує Харків – адже через Липці йде пряма дорога до харківського району Північна Салтівка.

За час ведення боїв на цій ділянці російські загарбники втратили загиблими та пораненими майже 1 500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

Покровський напрямок

Покровський напрямок лишається найважчим на фронті. Там навіть під час “парадного перемир’я” не стихали бої та вибухи. За даними ОСУВ Хортиця, на Покровському напрямку ворог зосередив значні сили та використовує усе наявне озброєння. Росіяни намагаються зайти у сам Покровськ із різних боків: із заходу, сходу та півдня.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри за 8 травня вказують на те, що росіяни просунулися в центр Звірового (на південний захід від Покровська).

Також ворог продовжує активні атаки в районі Гродівки, Променя та Єлизаветівки, на південний схід від міста Покровськ у районі Новоторецького, та на південь від Покровська – район Даченського та на південний захід від Покровська в районі Удачного, Котлярівки та Звірового. 8 травня в ОСУВ Хортиця повідомили, що російські війська на 14 мотоциклах та іншому легкому транспорті намагалися атакувати у напрямку Покровська.

Новопавлівський напрямок

За даними ISW, станом на 9 травня фіксується просування ворога в центральній частині Котлярівки (на північний схід від Новопавлівки). Ворог активно атакує в районі Новоолександрівки і в бік Новомихайлівки, а також у районі Преображенки і в напрямку Троїцького.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворожа армія 8 і 9 травня порушили домовленості про припинення вогню і атакували на північний захід від Великої Новосілки в районі Бурлацького, Вільного Поля та Привільного. Також ворог намагався просунутися в районі Новосілки, Зеленого Поля, Рівнопілля та Новопілля. Геолокаційні кадри за 7 травня вказують на те, що російські війська просунулися на південний схід від Дніпроенергії (на північ від Великої Новосілки).

Лиманський напрямок

Росіяни не припиняють спроби наступу на правому березі річки Чорний Жеребець у північно-західному напрямку. Окупанти постійно посилюють свої сили та засоби на цьому плацдармі для безперервності штурмів.

За даними Deep State, в районі Лиману ситуація змішана – є ділянки, де ворог дуже активно штурмує та веде обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що російські війська порушили домовленості про припинення вогню і атакували на північ від Лиману біля Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини та Нового Миру; також на північний схід від Лиману біля Колодязів та Новомихайлівки; і на схід від Лиману біля Торського.

На Лиманському напрямку ворог продовжує атакувати невеликими піхотними групами.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку російські війська порушили “парадне перемир’я”, атакувавши біля Білогорівки (на північний схід від Сіверська) та Федорівки (на південь від Сіверська). Окрім того, ворог був активний біля самого Часового Яру, на південь від нього біля Білої Гори та на південний схід від Часового Яру біля Курдюмівки.

Речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ Дмитро Запорожець повідомив, що 9 травня росіяни за підтримки безпілотників гатили з боку Калинівки у напрямку центральної частини Часового Яру.

Торецький напрямок

8 і 9 травня біля самого Торецька, а також біля Диліївки, Дачного і Кримського, та на захід від Торецька біля Щербинівки і на південний захід від Торецька біля Олександрополя росіяни порушили “парадне перемир’я”.

Крім того, окупаційні війська активізували використання FPV-дронів та оптоволоконних дронів поблизу Леонідівки (на південний захід від Торецька), та, ймовірно, для підтримки наступальних операцій поблизу Сухої Балки.

Псевдоперемир’я для параду у Москві

Російський президент Володимир Путін ще 28 квітня оголосив про “перемир’я” на честь 9 травня, яке має тривати з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Проте зведення Генерального штабу ЗСУ показують, що жодним перемир’ям чи тишею на фронті навіть не пахло – усі три дні на фронті фіксувалося понад 190 ворожих атак.

Політолог, кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка Ігор Рейтерович наголосив, що Путін і не збирався дотримуватися режиму тиші, а оголошення триденного перемир’я йому було потрібне для проведення пропагандистського параду в Москві на честь 9 травня – сакральної дати для росіян.

Так, у ніч на 8 травня над територією України збили 20 ворожих дронів, а ось в ніч на 9 травня російських безпілотників не було.

– Йому треба було провести й убезпечити парад. Путін демонстративно не запустив дрони по Україні. Так він ніби “просив” – дайте мені швиденько провести парад. І він його провів, – каже політолог.

За словами Ігоря Рейтеровича, сам парад на Червоній площі мав доволі жалюгідний вигляд, бо навіть у російському середовищі не викликав якогось великого захоплення. А ще у деяких росіян є розуміння, що парад провели, бо типу “Україна дозволила”.

– Росіяни прямо так не говорять, але їхня логіка така – якби Україна захотіла, то могла б 24 години направляти дрони в бік Москви. Путін просто прикрився лідерами іноземних країн, які приїхали на парад, – каже політичний експерт.

Ігор Рейтерович не сумнівається, що на Заході чудово розуміють, що оголошенням цього триденного “перемир’я” Путін аж ніяк не показує, що готовий до тривалого та стійкого миру.

Перемир’я закінчиться в 00:00 11 травня. Це означає, що м’яч на полі кремлівського диктатора, тож йому треба або продовжити перемир’я, або ж відмовитися від цього, але звинувативши Україну в тому, що вона начебто його порушила.

– Але як же порушила, якщо Путін парад провів? 9 травня на Росію нічого не летіло, і дрони не летіли. Тож Україна нічого не порушила. Тобто ситуація аж ніяк не на боці Путіна. Та ще й президент Володимир Зеленський і Трамп оперативно поговорили, й у заявах Білого дому та Банкової Україна і США закликають Росію йти на 30-денне безумовне перемир’я, – наголошує Ігор Рейтерович.

Якщо Путін після таких закликів знову почне відхрещуватися від перемир’я, то на Заході це сприймуть однозначно – Москва миру не хоче.

Для чого Путіну парад у Москві