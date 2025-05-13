Отказ Путина от переговоров будет последним сигналом нежелания РФ заканчивать войну — Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если российский диктатор Владимир Путин откажется приехать на переговоры в Турцию, это будет окончательным доказательством того, что Россия не хочет завершить войну.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления в сессии Копенгагенского демократического саммита 2025, сообщается на сайте президента Украины.

Ермак сказал, что будет означать отказ Путина от переговоров

Ермак подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров, но в первую очередь должно быть прекращение огня. Поскольку, как он отметил, невозможно говорить о мире, когда враг постоянно обстреливает украинцев.

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Руководитель ОП отметил, что пока от России нет ответа относительно участия Путина в переговорах в Стамбуле. В то же время президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность быть там.

— Вчера было очень сильное и четкое заявление президента Дональда Трампа, что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции. Он также думает о возможности визита туда. Считаю, если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к любым переговорам, — сказал Ермак.

Он подчеркнул: если Путин откажется от переговоров, мир должен продемонстрировать сильную реакцию, в частности ввести новые санкции против России и усилить военную помощь Украине.

Также Ермак сообщил, что Украина вместе с партнерами работает над созданием гарантий безопасности. Некоторые страны уже подали свои предложения, в частности идет наработка Коалиции желающих.

— Но самая серьезная и самая сильная гарантия — это сильные, подготовленные, тренированные Вооруженные силы Украины. Мы работаем над этим с нашими партнерами. Также мы ожидаем, что соглашение о полезных ископаемых с США станет одним из элементов будущей системы гарантий безопасности, — сказал руководитель ОП.

Напомним, 11 мая Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что ждет полного прекращения огня уже со следующего дня, а также личной встречи с Путиным 15 мая.

Источник : Офис президента

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