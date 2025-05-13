Відмова Путіна від переговорів буде останнім сигналом небажання РФ закінчувати війну – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться приїхати на переговори до Туреччини, це буде остаточним доказом того, що Росія не хоче завершити війну.

Про це він заявив під час онлайн-виступу в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025, повідомляють на сайті президента України.

Єрмак сказав, що означатиме відмова Путіна від переговорів

Єрмак наголосив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, але насамперед має бути припинення вогню. Оскільки, як він зазначив, неможливо говорити про мир, коли ворог постійно обстрілює українців.

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Керівник ОП зауважив, що наразі від Росії немає відповіді щодо участі Путіна в переговорах у Стамбулі. Водночас президент України Володимир Зеленський підтвердив свою готовність бути там.

– Вчора була дуже сильна й чітка заява президента Дональда Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин, – сказав Єрмак.

Він наголосив: якщо Путін відмовиться від перемовин, світ має продемонструвати сильну реакцію, зокрема запровадити нові санкції проти Росії та посилити військову допомогу Україні.

Також Єрмак повідомив, що Україна разом із партнерами працює над створенням гарантій безпеки. Деякі країни вже подали свої пропозиції, зокрема триває напрацювання Коаліції охочих.

– Але найсерйозніша та найсильніша гарантія – це сильні, підготовлені, треновані Збройні сили України. Ми працюємо над цим із нашими партнерами. Також ми очікуємо, що угода про корисні копалини зі США стане одним з елементів майбутньої системи гарантій безпеки, – сказав керівник ОП.

Нагадаємо, 11 травня Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що чекає на повне припинення вогню вже з наступного дня, а також на особисту зустріч із Путіним 15 травня.

Джерело : Офіс президента

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