Россия потеряла более 63 тыс. бойцов за время операции ВСУ на Курщине — Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины сохраняют военное присутствие в Курской области России и продолжают выполнять задачи по назначению.

Ситуация на Курском направлении

Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, основная цель действий украинских войск на этом направлении остается неизменной – создание буферной зоны в приграничных районах с РФ для недопущения новой наступательной кампании врага на Сумском и Харьковском направлениях.

Курская операция длится уже более девяти месяцев. За это время украинским силам удалось впервые за 11 лет войны перенести боевые действия прямо на территорию России.

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На пике операции Силы обороны контролировали до 1 300 км вражеской территории.

Генштаб отмечает, что планы России по созданию так называемой зоны безопасности в Сумской области были сорваны.

Операция продемонстрировала неспособность российской армии удерживать собственные границы.

В ответ российское командование перебросило в Курскую область самые боеспособные части, в том числе оперативные резервы и находившиеся на этапе формирования части.

В то же время решающим фактором стало прибытие до 12 тысяч военных КНДР — наиболее подготовленных подразделений спецназначения, которые позволили россиянам сформировать мощную группировку для попытки изменить ход боевых действий.

Россия также переориентировала тактическую авиацию – на Курское направление приходится до 70% ежедневных авиаударов. В результате ударов управляемыми авиабомбами по собственной территории город Суджа почти полностью разрушен.

Для противодействия превосходящим силам врага украинские подразделения применяют тактику активной обороны и асимметричных действий, опираясь на опыт предыдущих операций.

– С учетом обстоятельств, штурмовые подразделения Сил обороны Украины продолжают активные действия в пограничье Курщины. Им нелегко, но эта борьба имеет стратегическое значение. Статистика общих потерь врага в зоне ответственности группировки Курск является красноречивой, – отмечают в сообщении.

С начала операции, с 6 августа 2024 года, враг потерял в зоне ответственности группировки Курск:

63 172 военных были убиты и ранены, из них около 4 тысяч — граждане КНДР;

968 оккупантов попали в плен.

Уничтожено или повреждено 5 607 единиц вооружения и техники, в том числе:

199 танков;

1 045 бронемашин;

636 артсистем;

17 РСЗО;

15 систем ПВО;

1 самолет;

3 вертолета;

1 567 БпЛА;

2 068 единиц автотехники;

56 единиц специальной техники.

Пока российские войска не оставляют попыток вытеснить украинские силы из Курской области и сформировать буфер в приграничных районах Сумщины.

Для этого агрессор перебрасывает резервы с других направлений, в частности воздушно-десантную и морскую пехоту, которая должна была участвовать в штурмах на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях.

В Генштабе подчеркнули, что нанесение потерь врагу именно на его территории является критически важным для сдерживания дальнейшего продвижения на Харьковщину и Сумщину.

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