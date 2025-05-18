Росія втратила понад 63 тис. бійців за час операції ЗСУ на Курщині – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України зберігають військову присутність у Курській області Росії та продовжують виконувати завдання за призначенням.

Ситуація на Курському напрямку

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, основна мета дій українських військ на цьому напрямку залишається незмінною — створення буферної зони в прикордонних районах із РФ для недопущення нової наступальної кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках.

Курська операція триває вже понад дев’ять місяців. За цей час українським силам вдалося вперше за 11 років війни перенести бойові дії безпосередньо на територію Росії.

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На піку операції Сили оборони контролювали до 1 300 км² ворожої території.

Генштаб наголошує, що плани Росії зі створення так званої зони безпеки на Сумщині були зірвані.

Операція продемонструвала нездатність російської армії втримувати власні кордони.

У відповідь російське командування перекинуло до Курської області найбоєздатніші частини, зокрема оперативні резерви та частини, які перебували на етапі формування.

Водночас вирішальним фактором стало прибуття до 12 тисяч військових КНДР — найбільш підготовлених підрозділів спецпризначення, які дозволили росіянам сформувати потужне угруповання для спроби змінити перебіг бойових дій.

Росія також переорієнтувала тактичну авіацію — на Курський напрямок припадає до 70% щоденних авіаударів. Внаслідок ударів керованими авіабомбами по власній території місто Суджа майже повністю зруйновано.

Для протидії силам ворога, що переважають, українські підрозділи застосовують тактику активної оборони та асиметричних дій, спираючись на досвід попередніх операцій.

– З урахуванням обставин, штурмові підрозділи Сил оборони України продовжують активні дії в прикордонні Курщини. Їм нелегко, але ця боротьба має стратегічне значення. Статистика загальних втрат ворога в зоні відповідальності угруповання Курськ є промовистою, – зазначають у повідомленні.

З початку операції, з 6 серпня 2024 року, ворог втратив у зоні відповідальності угруповання Курськ:

63 172 військових убитими та пораненими, з них близько 4 тисяч — громадяни КНДР;

968 окупантів потрапили в полон.

Знищено або пошкоджено 5 607 одиниць озброєння та техніки, зокрема:

199 танків;

1 045 бронемашин;

636 артсистем;

17 РСЗВ;

15 систем ППО;

1 літак;

3 гелікоптери;

1 567 БпЛА;

2 068 одиниць автотехніки;

56 одиниць спеціальної техніки.

Наразі російські війська не полишають спроб витіснити українські сили з Курської області та сформувати буфер у прикордонних районах Сумщини.

Для цього агресор перекидає резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні та морську піхоту, яка мала брати участь у штурмах на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках.

У Генштабі підкреслили, що завдавання втрат ворогу саме на його території є критично важливим для стримування подальшого просування на Харківщину та Сумщину.

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