Суми та область потрібні Путіну для створення буферної зони – ISW

Поїздка Володимира Путіна до Курської області 20 травня, ймовірно, свідчить про намагання російського диктатора створити підстави для виправдання його поновлених планів щодо захоплення Сум і всієї області.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Сумська область потрібна РФ як буферна зона.

Плани Путіна на Сумську область

Вони нагадали, що під час зустрічі голова Глушковського району Павло Золотарьов звернувся до Путіна з проханням створити буферну зону на території Сумської області.

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У відповідь очільник Кремля уточнив, наскільки глибокою має бути ця буферна зона, і Золотарьов сказав, що Росія повинна захопити “щонайменше Суми”, натякнувши, що Росія має бути “більшою”.

– Суми розташовані приблизно за 25 км від міжнародного кордону, і буферна зона, достатньо глибока, щоб охопити місто, не дозволила б українським військам здійснювати обстріли російської території із застосуванням ствольної артилерії і тактичних безпілотників, – кажуть в ISW.

За повідомленнями західних і українських джерел, російська делегація на переговорах у Стамбулі 16 травня погрожувала захопленням Сумської області для створення “зони безпеки”.

Тому аналітики переконані, що Путін має територіальні амбіції, які виходять за межі вже окупованих областей, і, ймовірно, “планує використати можливі успіхи в Сумській області як важіль тиску під час майбутніх мирних переговорів, щоб змусити Україну поступитися частиною цієї області”.

Вони припускають, що Кремль організував цю взаємодію на зустрічі 20 травня, щоб представити Путіна як ефективного лідера під час війни, який реагує на заклики росіян щодо подальшого просування в Сумській області, пропонуючи Росії претензії на більшу частину української території.

Водночас в ISW вважають, що РФ нездата захопити Суми в найближчій або середньостроковій перспективі, оскільки протягом останніх трьох років не змогла швидко захопити навіть набагато менші населені пункти в Україні.

Напередодні в Генштабі ЗСУ спростували заяви російської пропаганди про нібито завершення бойових дій на території Курської області.

Там запевнили, що українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику, попри складні умови.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

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