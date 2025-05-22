Україна готує військову основу до наступної технічної зустрічі з РФ – Зеленський

Україна готує військову основу дипломатії до наступної технічної зустрічі з російською стороною. Докладаються зусилля, щоб майбутні переговори відбулися якнайшвидше.

Про це у своєму зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський.

Військова дипломатія України

Так, президент провів тривалу нараду з військовими, зокрема із головнокомандувачем Олександром Сирським, керівником Генштабу Андрієм Гнатовим, були присутні усі розвідки та Міністерство оборони.

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– Говорили про ситуацію на нашому фронті, наші перспективи, нашу активність, яку ми готуємо. Також ми обговорили військову основу дипломатії – наступної технічної зустрічі. Ми працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше, – наголосив Зеленський.

За його словами, це в інтересах України – не затягувати війну, проте бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.

Президент зауважив, що Україна працює і готова до максимально швидких кроків щодо реального припинення вогню. Тепер такі ж кроки мають бути й від Росії, а для цього світ має тиснути на Путіна.

– Потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. Нашу частину тиску забезпечуємо, і найголовніше – нашою обороною, активними діями, – заявив президент Володимир Зеленський.

16 травня відбулися перші за три роки прямі переговори української та російської делегацій за посередництва Туреччини та США.

ЗМІ повідомляли, що під час переговорів у Стамбулі російська сторона висунула низку нереалістичних умов.

Джерело : Офіс президента

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