Календар робочих днів у червні 2025: вихідні та святкові дати
Червень – перший місяць літа, коли природа розквітає, а дні стають довшими і теплішими. В Україні цей місяць особливий, бо в ньому відзначають два важливі державні свята. Перше – це церковне свято Трійці, яке припадає на неділю, що настає через 50 днів після Великодня.
Друге свято – День Конституції України, який відзначається 28 червня. Це державне свято, присвячене прийняттю у 1996 році Основного Закону України – Конституції, яка закріпила права і свободи громадян, а також основи державного устрою.
Фати ICTV дізнавалися, скільки робочих днів у червні та чи будуть додаткові вихідні дні.
Кількість робочих днів у червні
У червні 2025 року українці працюватимуть 21 день.
Робочі дні у червні: 2–6, 9–13, 16–20, 23–27, 30 червня
Скільки вихідних у червні
Відпочиватимуть українці 9 днів — це стандартна тривалість без урахування додаткових свят.
Вихідні дні у червні: 1, 7–8, 14–15, 21–22, 28–29 червня
Свята та пам’ятні дати у червні
У червні в Україні відзначаються такі дати:
- 1 червня — День батьків, а також професійне свято працівників водного господарства
- 4 червня — День памʼяті дітей, загиблих через російське вторгнення
- 6 червня — День журналістів
- 8 червня — Свято Трійці (Зелені свята)
- 14 червня — Всесвітній день донора
- 22 червня — День жалоби та вшанування памʼяті загиблих у Другій світовій війні
- 28 червня — День Конституції України
- 29 червня — Церковне свято – День святих Петра і Павла
Чи будуть додаткові вихідні дні у червні 2025 року
Через запроваджений в Україні воєнний стан діє окремий порядок регулювання праці. Відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, на період дії особливого правового режиму не надаються додаткові вихідні дні, передбачені святами.
Це означає, що кількість вихідних днів у червні 2025 року буде меншою, ніж у мирний час. Адже навіть державні свята, зокрема Трійця (8 червня) чи День Конституції (28 червня), не дають додаткового неробочого дня — вони не переносяться і не скорочують робочий тиждень.
Отже, у 2025 році ні 9 червня (після Трійці), ні 30 червня (понеділок після Дня Конституції) не будуть офіційними вихідними — у ці дні слід працювати, якщо інше не визначено роботодавцем.