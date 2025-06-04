Календар робочих днів у червні 2025: вихідні та святкові дати

Червень – перший місяць літа, коли природа розквітає, а дні стають довшими і теплішими. В Україні цей місяць особливий, бо в ньому відзначають два важливі державні свята. Перше – це церковне свято Трійці, яке припадає на неділю, що настає через 50 днів після Великодня.

Друге свято – День Конституції України, який відзначається 28 червня. Це державне свято, присвячене прийняттю у 1996 році Основного Закону України – Конституції, яка закріпила права і свободи громадян, а також основи державного устрою.

Фати ICTV дізнавалися, скільки робочих днів у червні та чи будуть додаткові вихідні дні.

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Кількість робочих днів у червні

У червні 2025 року українці працюватимуть 21 день.

Робочі дні у червні: 2–6, 9–13, 16–20, 23–27, 30 червня

Скільки вихідних у червні

Відпочиватимуть українці 9 днів — це стандартна тривалість без урахування додаткових свят.

Вихідні дні у червні: 1, 7–8, 14–15, 21–22, 28–29 червня

Свята та пам’ятні дати у червні

У червні в Україні відзначаються такі дати:

1 червня — День батьків, а також професійне свято працівників водного господарства

4 червня — День памʼяті дітей, загиблих через російське вторгнення

6 червня — День журналістів

8 червня — Свято Трійці (Зелені свята)

14 червня — Всесвітній день донора

22 червня — День жалоби та вшанування памʼяті загиблих у Другій світовій війні

28 червня — День Конституції України

29 червня — Церковне свято – День святих Петра і Павла

Чи будуть додаткові вихідні дні у червні 2025 року

Через запроваджений в Україні воєнний стан діє окремий порядок регулювання праці. Відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, на період дії особливого правового режиму не надаються додаткові вихідні дні, передбачені святами.

Це означає, що кількість вихідних днів у червні 2025 року буде меншою, ніж у мирний час. Адже навіть державні свята, зокрема Трійця (8 червня) чи День Конституції (28 червня), не дають додаткового неробочого дня — вони не переносяться і не скорочують робочий тиждень.

Отже, у 2025 році ні 9 червня (після Трійці), ні 30 червня (понеділок після Дня Конституції) не будуть офіційними вихідними — у ці дні слід працювати, якщо інше не визначено роботодавцем.

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