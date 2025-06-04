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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Календар робочих днів у червні 2025: вихідні та святкові дати

робочі дні у червні,
Фото: Pixabay

Червень – перший місяць літа, коли природа розквітає, а дні стають довшими і теплішими. В Україні цей місяць особливий, бо в ньому відзначають два важливі державні свята. Перше – це церковне свято Трійці, яке припадає на неділю, що настає через 50 днів після Великодня.  

Друге свято – День Конституції України, який відзначається 28 червня. Це державне свято, присвячене прийняттю у 1996 році Основного Закону України – Конституції, яка закріпила права і свободи громадян, а також основи державного устрою.  

Фати ICTV дізнавалися, скільки робочих днів у червні та чи будуть додаткові вихідні дні. 

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Кількість робочих днів у червні 

У червні 2025 року українці працюватимуть 21 день.  

Робочі дні у червні: 2–6, 9–13, 16–20, 23–27, 30 червня 

Скільки вихідних у червні 

Відпочиватимуть українці 9 днів — це стандартна тривалість без урахування додаткових свят. 

Вихідні дні у червні: 1, 7–8, 14–15, 21–22, 28–29 червня 

Свята та пам’ятні дати у червні 

У червні в Україні відзначаються такі дати: 

  • 1 червня — День батьків, а також професійне свято працівників водного господарства 
  • 4 червня — День памʼяті дітей, загиблих через російське вторгнення 
  • 6 червня — День журналістів 
  • 8 червня — Свято Трійці (Зелені свята) 
  • 14 червня — Всесвітній день донора 
  • 22 червня — День жалоби та вшанування памʼяті загиблих у Другій світовій війні 
  • 28 червня — День Конституції України 
  • 29 червня — Церковне свято – День святих Петра і Павла 

Чи будуть додаткові вихідні дні у червні 2025 року

Через запроваджений в Україні воєнний стан діє окремий порядок регулювання праці. Відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, на період дії особливого правового режиму не надаються додаткові вихідні дні, передбачені святами. 

Це означає, що кількість вихідних днів у червні 2025 року буде меншою, ніж у мирний час. Адже навіть державні свята, зокрема Трійця (8 червня) чи День Конституції (28 червня), не дають додаткового неробочого дня — вони не переносяться і не скорочують робочий тиждень. 

Отже, у 2025 році ні 9 червня (після Трійці), ні 30 червня (понеділок після Дня Конституції) не будуть офіційними вихідними — у ці дні слід працювати, якщо інше не визначено роботодавцем. 

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