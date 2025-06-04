Зеленский: Российский “меморандум” — это ультиматум и недоразумение

Президент Владимир Зеленский назвал ультиматумом текст так называемого меморандума, который российская делегация передала украинской во время встречи в Стамбуле 2 июня.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве в среду, 4 июня.

Зеленский о тексте “меморандума” РФ

— Это ультиматум, и его не будет воспринимать ни украинская сторона, или никто не будет воспринимать серьезно, потому что там ультиматум. То есть этот меморандум — недоразумение, — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Киев отправил в Москву свой документ на двух языках — украинском и английском, но из Кремля текст “меморандума” поступил только на русском.

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Зеленский сказал, что по состоянию на сегодня Украина не получила от России “ответа” по документу о прекращении огня, который Киев передал Москве до переговоров.

Первый пункт российского документа президент назвал “максимальным ультиматумом”, поскольку там россияне требуют международного признания всех оккупированных территорий и вывода войск из них.

— Это точно противоречит Уставу ООН, противоречит здравому смыслу и Конституции Украины. Они, кстати, об этом знают. Это сразу такое требование самой большой награды для Путина за эту войну, — говорит Зеленский.

Также президент прокомментировал второй пункт российского “меморандума” касающийся нейтралитета. Зеленский сказал, что Россия напала на Украину в 2014, когда Киев и так имел “внеблоковый статус”.

— То есть они нас захватили, начали захват в момент, когда у нас был внеблоковый статус. Опять-таки, то есть здесь не о чем говорить. То есть он это хочет. Для чего? Для того, чтобы воспользоваться, безусловно, оккупацией нашего государства, — отмечает Зеленский.

Он добавил, что Россия хочет, чтобы Украина не вступала в военные союзы, но сама входит в такие. Он привел пример участия РФ в ОДКБ.

Подытоживая обсуждение относительно российского “меморандума” по мнению Зеленского, вторые переговоры в Стамбуле ничем не отличаются от первой встречи 16 мая.

Напомним, 2 июня, состоялись еще одни переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ. Делегации передали друг другу документы при посредничестве турецкой стороны.

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