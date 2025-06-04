Зеленський: Російський “меморандум” – це ультиматум і непорозуміння

Президент Володимир Зеленський назвав ультиматумом текст так званого меморандуму, який російська делегація передала українській під час зустрічі у Стамбулі 2 червня.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві у середу, 4 червня.

Зеленський про текст “меморандуму” РФ

— Це ультиматум, і його не буде сприймати ні українська сторона, або ніхто не буде сприймати серйозно, тому що там ультиматум. Тобто цей меморандум — непорозуміння, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Київ відправив до Москви свій документ двома мовами – українською та англійською, але з Кремля текст “меморандуму” надійшов лише російською.

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Зеленський сказав, що станом на сьогодні Україна не отримала від Росії “відповіді” щодо документу про припинення вогню, який Київ передав Москві до переговорів.

Перший пункт російського документа президент назвав “максимальним ультиматумом”, оскільки там росіяни вимагають міжнародного визнання усіх окупованих територій та виведення військ із них.

— Це точно суперечить Статуту ООН, суперечить здоровому глузду та Конституції України. Вони, до речі, про це знають. Це одразу така вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну, — каже Зеленський.

Також президент прокоментував другий пункт російського “меморандуму” що стосується нейтралітету. Зеленський сказав, що Росія напала на Україну в 2014, коли Київ і так мав “позаблоковий статус”.

— Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов-таки, тобто тут нема про що говорити. Тобто він це хоче. Для чого? Для того, щоби скористатися, безумовно, окупацією нашої держави, – зазначає Зеленський.

Він додав, що Росія хоче, аби Україна не вступала у військові союзи, але сама входить у такі. Він навів приклад участі РФ в ОДКБ.

Підсумовуючи обговорення щодо російського “меморандуму” на думку Зеленського, другі переговори у Стамбулі нічим не відрізняються від першої зустрічі 16 травня.

Нагадаємо, 2 червня відбулися ще одні переговори у Стамбулі між Україною та РФ. Делегації передали одна одній документи за посередництва турецької сторони.

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