НАТО нечем противодействовать: ЦПД об угрозе российских дронов на оптоволокне

Как Украина, так и Россия, будут активно развивать технологии дронов на оптоволокне, и Европе важно это понять, поскольку у НАТО до сих пор нет технологий противодействия.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В чем угроза российских дронов на оптоволокне

По его словам, России развивать это направление будет помогать Китай, поэтому вскоре дальность дронов на оптоволокне может увеличиться с 30 до 50 км, а через год, возможно, и больше.

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— У армий НАТО нет технологий противодействия, вообще. Часть высокотехнологичного оружия, которая была преимуществом с 1980-х и до 2022 года — больше не дает такого преимущества на поле боя перед массой людей и дронов, — пояснил Коваленко.

Он отметил, что Запад почему-то до сих пор не сделал выводов из того, как Иран даже под санкциями смог развить сферу ударных БпЛА, а война РФ против Украины дала еще больший толчок в развитии.

— Здесь или шевелиться, или дальше сидеть и думать, что танки Leopard и ограниченное количество крылатых ракет все решат, — резюмировал руководитель ЦПД.

Недавно в Службе внешней разведки Украины заявили, что Москва догоняет Киев в производстве беспилотников, в частности, благодаря помощи со стороны Китая, а до конца 2025 года страна-агрессор планирует изготовить до 2 млн единиц только FPV-дронов.

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