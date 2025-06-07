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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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НАТО нічим протидіяти: ЦПД про загрозу російських дронів на оптоволокні

У Міноборони показали FPV-дрони на оптоволокні
Фото: Міноборони

Як Україна, так і Росія, активно розвиватимуть технології дронів на оптоволокні, тож Європі важливо це зрозуміти, оскільки в НАТО досі немає технологій протидії.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У чому загроза російських дронів на оптоволокні

За його словами, Росії розвивати цей напрям допомагатиме Китай, тому незабаром дальність дронів на оптоволокні може збільшитися з 30 до 50 км, а за рік, можливо, й більше.

Зараз дивляться

– У армій НАТО немає технологій протидії, взагалі. Частина високотехнологічної зброї, яка була перевагою з 1980-х і до 2022 року – більше не дає такої переваги на полі бою перед масою людей і дронів, – пояснив Коваленко.

Він зауважив, що Захід чомусь досі не зробив висновків з того, як Іран навіть під санкціями зміг розвинути сферу ударних БпЛА, а війна РФ проти України дала ще більший поштовх у розвитку.

– Тут або ворушитися, або далі сидіти й думати, що танки Leopard і обмежена кількість крилатих ракет все вирішать, – резюмував керівник ЦПД.

Нещодавно у Службі зовнішньої розвідки України заявили, що Москва наздоганяє Київ у виробництві безпілотників, зокрема завдяки допомозі з боку Китаю, а до кінця 2025 року країна-агресор планує виготовити до 2 млн одиниць тільки FPV-дронів.

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