Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские водители грузовиков, которые в минувшее воскресенье транспортировали деревянные домики со спрятанными ударными дронами для атаки на российские бомбардировщики, ничего не знали о своем грузе.

Об этом глава государства сообщил ABC News.

Зеленский об атаке дронов

Так, Служба безопасности Украины для проведения атаки на российские военные аэродромы использовала мобильные деревянные домики с откидными крышами. Эти дома поместили на грузовики. Во время спецоперации крыши домиков дистанционно открывали и оттуда один за другим взлетали ударные дроны.

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Зеленский отметил, что русские водители не знали, что мобильные домики и другие контейнеры, которые они перевозили, были тайно оборудованы дронами.

— Они (водители) ничего не знали. Они просто выполняли свою работу, — сказал Зеленский Марте Раддац в эксклюзивном интервью, которое вышло в эфир в воскресенье в программе This Week with George Stephanopoulos.

По данным СБУ, в результате атаки уничтожено и повреждено 41 российский самолет, в частности стратегические бомбардировщики, которые запускают ракеты по Украине. Сумма нанесенного России ущерба оценивается в $7 млрд.

Президент Украины также подчеркнул Марте Раддац, что СБУ использовала только оружие украинского производства и не применяла оборудование из арсенала западных союзников.

— Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы разграничение было очень четким, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Факты ICTV собрали главное об операции Паутина по уничтожению российской стратегической авиации.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на западных военных экспертов написало, что России понадобятся годы на восстановление стратегических ядерных бомбардировщиков, уничтоженных 1 июня.

Источник : ABC News

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